홍진경, 이혼 후 결정사 갈 결심 "또 좋은 인연 있겠지, 나도 데려가"
[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 결혼정보회사에 갈 결심을 했다.
27일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 ''부러워 미치겠네' 김나영♥마이큐 결혼 풀스토리 듣다가 뛰쳐나간 홍진경'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
홍진경은 마이큐 김나영 부부를 집으로 초대했다. 마이큐 김나영 부부는 "언니가 옛날에 나를 잘 몰랐을 때도 신우 낳았을 때 배냇저고리를 보내준 게 너무 따뜻했다"며 홍진경에게 에르메스를 선물해 홍진경을 감동받게 했다.
두 사람의 모습을 본 홍진경은 "사람이 사랑을 하면 좋은 에너지가 나오고 주변 사람들한테 나이스해진다. 그게 사랑의 힘인 거 같다. 나도 너무 그런 걸 안다. 나도 예전에 해봤으니까"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
"결혼해서 좋냐"는 질문에 마이큐는 "지금도 너무 좋은데 굳이? 이런 생각도 있었는데 오피셜로 서약을 맺고 결혼하니까 책임감과 사명감과 마음이 다르더라"라고 밝혔다.
이에 씁쓸해진 홍진경은 "화정 언니 결혼정보회사 갔더라. 왜 화정 언니만 데리고 가냐. 나도 한번 데리고 가라. 좋은 인연이 있겠지 또"라고 털어놔 웃음을 안겼다.
김나영 마이큐 커플의 이야기를 듣던 홍진경은 "너무 재밌는데 너무 힘들다. 이런 얘기 듣고 있는 거"라고 토로하기도 했다.
이어 "결혼을 했다가도 안 좋을 때도 있다. 사랑이라는 게 빛 바랠 때도 있다. 감정이라는 게 영원할 수 없다. 그 순간에 느꼈던 안정감과 사랑과 평화와 행복이 있지 않냐. 이미 맛본 것만으로도 서로에게 평생 감사해야 한다. 그것만 기억해라. 난 그걸 기억을 못했다. 그것만으로도 감사한 사이"라고 진심으로 조언했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.