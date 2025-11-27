전인화♥유동근 CEO 딸, 최초 공개..성형 고백 "고치고 부모 닮아"
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 전인화의 CEO 딸이 최초로 공개됐다.
27일 최화정의 유튜브 채널에는 '시어머니 30년 모셨다는 전인화가 유동근을 운명의 짝으로 고른 이유는? (최화정 깜짝, 딸 공개)'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 전인화와 유동근의 딸 서현 양이 최초로 공개돼 눈길을 끌었다.
최화정이 "서현이 예쁘다"고 칭찬하자 서현 양은 "공을 들인 얼굴이다"라고 너스레를 떨었다. 그러자 전인화는 "딸이 아빠의 유머와 끼를 닮았다"고 전했다.
특히 PD가 "아빠 얼굴도 있고 엄마 얼굴도 있다"고 말자하 서현 양은 "의사 선생님이 도와주셔서 이제서야 반반이 됐다"고 성형수술 고백을 솔직하게 해 눈길을 끌었다.
전인화 유동근의 딸은 라이프스타일 뷰티 브랜드 '블리쉐던'의 대표였다. 최화정은 "대표님 사업 잘 되고 있느냐"고 묻자 서현 양은 "열심히 하고 있다"고 전했다.
이어 과거 '슈퍼밴드'에 출연해 화제를 모았던 아들 유지상도 언급됐다.
딸과 친구처럼 잘 지내는 전인화는 "아들이 질투한다. 누나를 볼때는 다정하면서 나하테만 날을 세우냐고 하더라"고 전해 웃음을 자아냈다.
서현 양은 톱 연예인 딸로서 부담감은 없었느냐는 질문에 "어릴 때는 어딜가나 알아봐서 부담감이 있었다. 심지어 어릴때는 너무 안 닮아서, 촬영장 놀러가면 스태프들에게 잡히기도 했다"고 털어놓기도 했다.
