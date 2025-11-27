'공개 연애 2번' 한혜진 "남친과 연락 안 되면 전화 50통씩 하기도" ('옥문아')

기사입력 2025-11-27 21:14


[스포츠조선 조윤선 기자] 한혜진이 과거 연애 스타일에 대해 밝혔다.

27일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 모델 겸 방송인 한혜진이 출연했다.

이날 한혜진은 연애 프로그램 MC 섭외 1순위 비결을 묻자 "왜 그런지는 모르겠는데 출연자들을 타인의 시선으로 보는데 감정선 같은 게 너무 잘 보인다"고 말했다.

그는 "(제작진이) 너무 티 나는 것들은 편집해서 선택적으로 보여주는데 나중에 공개하려고 편집해 둔 빈 그림을 내가 스튜디오에서 많이 맞힌다. 그래서 제작진이 얘기하지 말라고 할 정도"라며 '연프계 오은영'다운 면모를 드러냈다.

이에 홍진경은 "연애 프로그램 MC를 보는 게 본인 연애할 때 도움이 되냐 아니면 방해가 되냐"고 질문했다. 그러자 주우재는 "혜진 누나가 연애하는 스타일 많이 들었는데 난리 난다. 저 누나도 생각보다 많이 무너져 있다. 누나가 냉철하게 얘기하지만 (남자 친구와) 연락이 안 되면 전화 50통씩 한다"고 폭로했다.


한혜진은 "예전에는 그랬다"고 쿨하게 인정하며 "어렸을 때는 그랬던 거 같다. 생각 자체를 못 했다. 근데 지금은 오히려 안 좋은 케이스를 너무 많이 보다 보니까 내가 만나는 사람한테서도 빨리 캐치가 되더라"고 밝혔다.

또한 연상, 연하와의 연애에 대해 묻자 "나이 들수록 연상을 만나는 일은 확실히 적다"며 "상대가 중요한 게 아니라 내가 (연상, 연하) 앞에서 하는 행동이 달라진다. 연하 앞에서 좀 더 편한 거 같다"고 답했다.

이어 연애 스타일에 대해서는 "연애할 때는 수동적인 것 같다. 집에서도 맏딸, 필드에서도 너무 연차가 있다. 그래서 어디를 가도 스태프가 나보다 더 어려서 연애할 때는 힘을 빼고 싶더라"고 털어놨다.

