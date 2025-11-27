"'왓츠인마이백' 판도 뒤흔든 女배우"…송지효 가방엔 화장품無→케첩에 소…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "광고용 파우치가 아닌 진짜 가방을 보여준 첫 여배우 콘텐츠."
영상 속 송지효의 가방에는 쿠션, 틴트, 파우더 같은 뷰티템 대신 소독제, 귀마개, 영양제, 케첩, 맛집 명함, 명예 해녀증 등이 빼곡히 들어 있어 웃음을 안겼다.
|
|
|
"정말 좋아하는 아이템 3개"도 '알코올 손 소독제' '립밤' '귀마개'였다. 그는 "알코올 사랑해, 립밤 사랑해, 귀마개 사랑해. 이 셋만 있으면 어디서든 잘 수 있다"며 특유의 솔직한 멘트로 웃음을 자아냈다.
예상 밖 웃음을 유발한 '생활템'도 눈길을 끌었다. 미니백에서는 일회용 케첩 여러 개가 나왔는데, 송지효는 "케첩을 정말 좋아해서 남은 걸 그냥 챙겨 다닌다"고 설명했다. 이어 메인 가방에서 꺼낸 지갑에서는 현금과 함께 맛집 명함과 와인바 샴페인 무료 쿠폰이 다수 쏟아져 나왔다.
제주 명예 해녀증에 대해서는 "내가 자랑할 수 있는 건 이거 하나"라며 뿌듯해했고, 제작진 역시 "진짜 멋있다"며 감탄했다.
팬들이 준 편지, 각종 영양제, 낙서된 종이, 재사용 장바구니 등이 등장하면서 송지효는 "카메라엔 쓰레기더미 같아도, 다 제 자리 있어요"라고 장담했다.
|
|
|
가방을 몽땅 쏟아낸 뒤에는 "다시 다 넣을 건데 정리를 왜 하냐"면서도 결국 하나씩 제자리를 찾아 담으며 "이게 다 자리가 있다. 아무 데나 넣는 거 아니다"라고 말해 웃음을 샀다.
영상 말미, 송지효는 "왓츠인마이백 찍으니까 내 몸 한 부분이 나체가 된 것 같아서 민망하지만 이게 진짜 내 삶이고, 화장품 하나 없는 여배우 가방이지만 이 모습 그대로 받아들여 달라"고 말했다.
쿠키 영상에서는 송지효의 차가 공개되기도 했다. 송지효는 "외관은 엄청 깨끗한데 내부가"라며 차 문을 열었고 내부에는 짐이 어지럽게 널부러져 있었다. 이에 제작진은 "하지 말자"며 만류까지 한 상황. 온라인 쇼핑몰 보냉백까지 등장하자 제작진은 황당해했고 송지효는 "이건 반납할 거다. 여기는 좀 많이 더럽긴 하다"며 당황했다. 결국 이 쿠키 영상은 얼마되지 않아 삭제됐다.
이를 본 시청자들은 댓글을 통해 "늘 잡지사 유튜브에서 광고 같은 파우치만 보다가, 갓 상경한 연예인 가방 터는 느낌이라 너무 생생하고 웃기다" "이 언니가 왓츠인마이백 판도 뒤흔들었다. 케첩·귀마개·맛집 명함이라니, 매력 찢었다" 등의 반응을 보이며 "광고용 파우치가 아닌 진짜 가방을 보여준 첫 여배우 콘텐츠"라며 크게 호응하고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com