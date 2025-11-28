'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되고 싶다"

기사입력 2025-11-28 20:27


'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 연하남과의 데이트가 성사됐다.

28일 전원주의 유튜브 채널에서는 '나는 솔로~ 최초 공개! 87세 전원주 연하남 만나다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 영상에서 결혼정보회사에 다녀온 전원주. 제작진은 "거기서 연락이 왔다. 선생님을 만나고 싶은 남자분이 계신다더라"라고 말해 전원주를 놀라게 했다. 전원주는 "몇 살이냐. 동갑이면 좋고 동갑보다 몇 살 어려도 좋다"고 했지만 1958년생이라는 이야기에 "너무 어리다"며 고개를 저었다. 전원주는 1939년생.

제작진은 "맞선처럼 만나는 게 아니라 선생님의 엄청 팬이라더라. 우리 유튜브도 보고 결혼정보회사에서 연락도 받아서 팬으로서 뵙고 싶다더라"라고 설득했다. 이에 전원주는 "그러면 좋다"며 남성을 만나보기로 했다.

식당에 도착한 전원주. 미리 기다리고 있던 연하남은 전원주에게 꽃다발을 선물했다. 연하남은 자신을 1959년생이라 소개했고 전원주는 "까마득한 동생이다"라고 놀랐다.


'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되…
전원주는 "인상이 아주 편안하시다. 순수한 분이고 바람기가 없으시다는 느낌"이라고 밝혔다. 연하남은 수입차 판매회사 사장 출신.

대화를 나누다 전원주는 "연말에 송년회 같은 거 하지 않냐. 그때 뵈면 안 되냐"고 애프터를 신청했다. 이에 연하남은 "그러자"며 "연말에 송년회하기 전에 등산이라도 하고 아니면 한식당에 가자"고 흔쾌히 받아들였다.

애프터 약속을 한 후 전원주는 "나이는 내가 더 먹었는데 후배한테 좋은 말씀 많이 듣고 철학을 배운 거 같다. 앞으로도 우리 인연은 영원히 같이 가면서 우리가 힘들고 어려울 때 손잡고 가는 동반자가 되고 싶다"고 호감을 보였다. 헤어질 때도 전원주는 "내가 반했다. 키가 매력 있다"며 직진했다.


데이트 후 제작진을 만난 전원주는 "나이가 좀 비슷하면 대시 좀 해보려 했더니 20살 차이 난다. 그게 말이 되냐. 그건 아들이다. 그러니까 김새더라"라며 아쉬워했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')

2.

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"

3.

함은정, ♥결혼 앞두고 얼굴 확 달라졌다 "후면 마사지 받고 부기 싹 빠져"

4.

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

5.

박수홍, 출산 1년만 ♥김다예 육아 폭로에 당황..."이유식 한번도 안 만들어" ('행복해다홍')

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')

2.

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"

3.

함은정, ♥결혼 앞두고 얼굴 확 달라졌다 "후면 마사지 받고 부기 싹 빠져"

4.

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

5.

박수홍, 출산 1년만 ♥김다예 육아 폭로에 당황..."이유식 한번도 안 만들어" ('행복해다홍')

스포츠 많이본뉴스
1.

한때 '김응용의 아들'로 불렸는데…롯데, 부상에 발목 잡힌 심재민 방출. 김도규-이주찬과도 결별 [공식입장]

2.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

3.

"3연속 결승 가즈아!" 신유빈X장우진 등 '韓탁구 에이스 8인' 中청두월드컵 혼성단체전 출격

4.

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]

5.

새 규정 도입 → 바이오메카닉스 → 팬친화 마케팅까지…10개 구단 본격 소통, 윈터미팅 성료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.