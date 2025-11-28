한고은, 15년 단골집 사장이 밝힌 미담 "코로나 때 선결제..덕분에 버텨"

기사입력 2025-11-28 06:22


한고은, 15년 단골집 사장이 밝힌 미담 "코로나 때 선결제..덕분에 버…

[스포츠조선 조윤선 기자] 한고은이 오랜 단골 가게들과 깊은 인연을 공개했다.

27일 '고은언니 한고은' 채널에는 '99년도부터 청담동 산 한고은이 공개하는 진짜 단골집 5곳'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 한고은은 직접 사 온 과일을 선물하며 15년째 단골로 지내온 이자카야 사장과 반갑게 인사를 나눴다. 그는 "사장님께서는 나의 과거 연애사도 안다"며 "술뿐 아니라 음식도 되게 잘하신다. 밥 먹고 싶을 때 와서 밥 먹고 맥주도 한잔하는 친근한 동네 술집이다. 가끔 우리 신랑은 나랑 싸우고 집 뛰쳐나가면 여기 와 있고는 한다"고 말했다.


한고은, 15년 단골집 사장이 밝힌 미담 "코로나 때 선결제..덕분에 버…
한고은은 '찐' 단골답게 메뉴판도 보지 않고 주문한 후 나온 음식들을 맛있게 먹었다. 이를 지켜본 사장님은 "짠하다. 예전에는 술 많이 드셨는데 지금은 예전처럼 못 드신다"며 "코로나 때 제일 고마웠던 게 장사 안된다고 선불로 결제해 주고 갔다. 어려운 시기였는데 그 덕분에 여태껏 15년 동안 버텼다"며 고마움을 전했다.

이에 대해 한고은은 "코로나 때 다 힘들지 않았냐. 근데 어느 날 TV를 보는데 선결제 시스템이라는 걸 하더라. 그래서 '우리도 그거 하자'고 했다. 우리가 다니는 단골집이 문 닫을까 봐 너무 노심초사했다. 그래서 몇 군데 다니면서 했다"고 밝혔다.

그러면서 "그때 선결제는 했지만 사실 그것보다 나한테 더 많은 혜택을 주셨다. 그래서 고마웠다. 진짜 친정 같은 느낌"이라며 "음식도 맛있어서 어디 나가서 얘기하기도 너무 자랑스러운 곳"이라며 애정을 드러냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박수홍♥' 김다예, 마약 검사 받았다 "변호사, 내 체형 보고 중독자일 리 없다고"

2.

유재석, ‘개그계 군기’ 실토…“지석진 내 후배, 엎드려뻗쳐 시키면 해야지”

3.

추성훈, '14세' 추사랑 보그 화보에 놀랐다 "엄마도 못 찍어"

4.

선우용여, '1인 42만 원' 모수 저격하더니..."줄 서는 맛집 안가. 기다리다 쓰러져"

5.

김나영 "♥마이큐母, 두 번째 만남에 다이아 반지 선물…지난 아픔 치유 받아"

연예 많이본뉴스
1.

'박수홍♥' 김다예, 마약 검사 받았다 "변호사, 내 체형 보고 중독자일 리 없다고"

2.

유재석, ‘개그계 군기’ 실토…“지석진 내 후배, 엎드려뻗쳐 시키면 해야지”

3.

추성훈, '14세' 추사랑 보그 화보에 놀랐다 "엄마도 못 찍어"

4.

선우용여, '1인 42만 원' 모수 저격하더니..."줄 서는 맛집 안가. 기다리다 쓰러져"

5.

김나영 "♥마이큐母, 두 번째 만남에 다이아 반지 선물…지난 아픔 치유 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

52억원↑ 선발 보장까지, 그러나 결국 '두산'이었다…"4년 뒤 '가성비' 소리 나오게 하겠습니다" [인터뷰]

2.

"형우 형, 나보다 4살 많은데" FA 역대 2위의 정신적 지주, 리그 최고 포수도 또 꿈꾸게 한다

3.

"잉글랜드, 홍명보호 16강서 만나는 것이 '최상'" 대한민국 조 2위 조별리그 통과…'단짝' 손흥민→케인, 첫 A매치 충돌 '기대'

4.

FA 보상 비웃어버린 김재환 충격 편법...원태인, 노시환 따라하지 않을 이유가 없다

5.

"완벽한 경기였다" 토트넘 전 승리에 진심만족한 엔리케 PSG 감독, 이러면 이강인은 조커 확정각이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.