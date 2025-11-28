지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없…

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 지드래곤의 미담이 공개됐다.
28일 지드래곤 팬 페이지에는 한 팬의 경험한 이야기가 소개됐다. 해당 미담은 유튜브 '지드래곤이 정형돈을 좋아할 수밖에 없는 이유'라는 제목의 쇼츠 영상 댓글에 올라온 미담으로, 이를 팬 페이지에서 재업로드 했다.
한 네티즌은 과거 지드래곤과의 만남을 떠올리며 훈훈한 일화를 전했다. 그는 "어머니 병원때문에 순천향 앞에 다섯달 월세로 단기 거주를 했다. 지디가 그 근처에 사는지 스무 번 넘게 보고 사진도 찍고 대화도 했다"며 "권위 의식이라곤 전혀 없는 인사성 바른 청년이더라"라고 칭찬했다.
이어 그는 "어머니와 사진도 찍어주시고 어머니께 '그동안 보셔왔던 봄을 내년에도 보셔야죠'라는 말을 해주셨는데, 쾌차하신 어머님이 항상 '너무 착하더라'라고 말을 달고 사신다. 정말 예의 바른 사람이다. 항상 응원한다"고 덧붙였다.
해당 미담이 공개되자 지드래곤은 게시물에 '좋아요'를 남기며 사실상 이를 인정했다.
한편 지드래곤은 오는 12월 12일부터 14일까지 3일간 서울 고척스카이돔에서 '지드래곤 2025 월드투어 [위버맨쉬] 인 서울: 앙코르, 프레젠티드 바이 쿠팡플레이'를 개최한다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.