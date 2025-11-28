김원희, 눈물로 전한 '딩크' 속사정 "♥남편과 결혼 전, 낳지말고 입양…

김원희, 눈물로 전한 '딩크' 속사정 "♥남편과 결혼 전, 낳지말고 입양하자 합의"(퍼즐트립)
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김원희가 오랜 꿈이었던 보육원 운영 계획을 처음으로 고백했다.
27일 방송된 MBN 개국 30주년 특별기획 3부작 '퍼즐트립'에서는 퍼즐 가이드 4인방 최수종, 김원희, 김나영, 양지은이 첫 만남을 가진 가운데, 김원희와 해외 입양인 캐리(이은정)의 이야기가 첫 포문을 열었다.
해외 입양인 캐리는 6살 때 한국을 떠나 현재 플로리다에서 한국인 입양인 동생과 함께 살고 있는 인물로, 친어머니를 찾기 위해 46년 만에 고국을 찾았다. 김원희와 캐리는 나이, 키, 취향 등 예상치 못한 공통점을 발견하며 첫 만남부터 빠르게 가까워졌다.
대화를 나누던 중 캐리가 "입양인에 관심을 갖게 된 이유가 무엇이냐"고 묻자, 김원희는 잠시 고민하다 "15년 전 보육원 시설을 운영하고 싶다는 꿈이 생겼다"고 밝혔다.
그는 "방송에서 처음 말하는 이야기다. 남편과 20대에 결혼을 앞두고 '우리는 아이를 낳지 말고 입양하자'고 상의했고 남편도 흔쾌히 동의했다"며 "결혼 후 아이들을 돌보는 일을 하면서, 입양도 좋지만 차라리 내가 시설을 만들어 여러 아이를 돌보고 싶다는 마음이 더 커졌다"고 전했다.
이어 "우리 네 자매가 모두 보육 관련 자격증을 취득했고, 나는 보육교사 자격증을, 동생들은 사회복지사 자격증을 준비 중"이라며 "자연스럽게 마음이 그쪽으로 향했다. 그래서 이 프로그램도 제안받자마자 하겠다고 했다"고 덧붙였다.
김원희의 진심 어린 고백에 캐리는 "아무에게도 말하지 않았던 개인적인 이야기를 들려줘 더 고맙고 존경스러웠다. 원희를 더욱 믿게 됐다"고 전하며 깊은 신뢰를 표현했다.
MBN 개국 30주년 특별기획 3부작 '퍼즐트립'은 매주 목요일 밤 10시 20분 방송된다.
한편 김원희는 지난 2005년 사진작가 남편과 결혼했다.
