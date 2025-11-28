'9살 때 母 보낸' 구성환, 이주승 母 만나 울컥 "나 미쳤나봐"(나혼…

|
[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다'의 구성환이 절친 이주승을 통해 알게 된 '여사친(?) 모임'에 참석한 모습이 포착됐다. 이주승만큼이나 친한 이주승 어머니도 함께해 종잡을 수 없는 '티키타카'가 펼쳐진 가운데, 갑자기 구성환이 울컥한 모습을 보여 무슨 일인지 궁금증을 끌어올린다.
이후 또 다른 친구들이 등장하며 구성환의 '여사친(?) 모임'이 시작된다. 그는 "주승이 때문에 친해졌는데, 주승이가 없어"라며 웃음을 터뜨린다. 구성환은 서로의 근황을 나누고 겨울을 맞아 준비한 선물을 전하며 훈훈한 분위기를 자아낸다.
|
그런가 하면 구성환은 서로의 고민과 걱정거리를 나누던 중 갑자기 울컥한 표정을 지어 모두를 놀라게 만든다. "나 미쳤나 봐"라며 스스로 당황하자, 모두가 스마트폰 카메라를 켜 웃음을 자아낸다.
구성환과 '여사친'들의 수다 타임은 오늘(28일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
한편 구성환은 지난 2월 tvN 예능프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 가슴 아픈 가정사를 털어놨다.
구성환은 "초등학교 2학년 때 어머니가 위암 말기로 돌아가셨다. 너무 이른 이별을 맞이했고 4년간 병실에서 계셨다. 그게 어린 나이에 충격적이었던 거 같다"며 "엄마가 아프셔서 항상 호스를 차고 계셨다. 남들 다 즐길 때 왜 병원에서만 계시지? 싶었다. 그걸 보면서 느낀 게 그 어린 나이에도 내가 없어지는구나. 사람이란 존재가 내일도 사라질 수 있구나. 엄마를 보면서 충격을 많이 받았다"고 밝혔다.