공효진, ♥케빈오 군입대 비하인드 “병장님 돼 돌아온 남편에 울컥”

기사입력 2025-11-28 10:50


[스포츠조선 이유나 기자]공효진 "♥케빈오 결혼 하자마자 입대, 군복 입고 전역한 날 잊지 못해"

배우 공효진이 남편 케빈오의 입대와 전역 당시를 회상하며 결혼 초의 특별한 일화를 전했다.

28일 오전 방송된 KBS1TV '아침마당'의 '행복한 금요일 쌍쌍파티'에는 영화 '윗집 사람들'의 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬와 코미디언 엄지윤·곽범이 출연해 각자의 '인생 명장면'을 공개했다.

이 자리에서 공효진은 "저는 남편의 입대 이야기를 해보겠다"며 "결혼을 하자마자 남편이 군에 입대했다. 12월이라 날도 굉장히 추웠다"고 운을 뗐다. 그는 "남동생 입대는 캠프 보내듯이 보냈는데, 남편 입대는 전혀 다르더라"며 "남편이 '끝까지 있지 말라, 행사 다 보지 말라'고 극구 부탁해서 딱 돌아서서 왔다"고 당시를 떠올렸다.


이어 공효진은 남편의 전역 순간도 잊지 못할 장면이었다고 말했다. "남편이 문을 열고 들어오는데 군복 입은 병장님이 돼 있더라. 이게 진짜인지 아닌지 믿기지 않을 만큼 벅찬 시간이었다"고 고백했다.

군 복무 중 케빈오가 자주 써 보냈던 편지도 추억으로 남아 있다. 공효진은 "서로 손편지를 많이 썼다. 많이 쓰다 보니 나중에는 내용이 고갈되더라"며 웃음을 보였다.

MC들이 사랑 표현을 자주 하느냐고 묻자 그는 "자주 한다. 영어로 '러브 유'라고 한다"며 수줍은 미소로 답했다.

공효진은 2022년 10살 연하의 가수 케빈오와 결혼했으며, 케빈오는 2023년 12월 입대해 올해 6월 만기 전역했다.


한편 배우들이 출연한 영화 '윗집 사람들'은 매일 밤 이어지는 '섹다른' 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우·이하늬)와 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하며 벌어지는 예측불허의 이야기를 그린 작품으로, 오는 12월 3일 개봉한다.

