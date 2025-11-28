[SC현장]김세진·신진식·김요한 뭉쳤다…MBN ‘스파이크 워’, 김연경 쏘아올린 배구 열풍 이을까

기사입력 2025-11-28 15:22


[SC현장]김세진·신진식·김요한 뭉쳤다…MBN ‘스파이크 워’, 김연경 …

[스포츠조선 조민정 기자] 배구 열풍 속 또 하나의 배구 예능이 시청자를 찾아온다. MBN 새 스포츠 예능 '스파이크 워'가 오는 30일 첫 선을 보이며 '배구 예능 전성시대' 합류를 선언했다.

28일 오후 온라인으로 진행된 제작발표회에는 김세진 단장을 비롯해 신진식·김요한 감독, 주장 이수근과 붐, 그리고 성훈·윤성빈·이용대·안성훈·카엘 등 선수 대표들이 총출동해 프로그램에 대한 자신감을 드러냈다.

'스파이크 워'는 배구 레전드 김세진·신진식·김요한이 남녀 혼성 연예인 배구단을 창단해 일본 연예인 배구단과의 국가대항전을 준비하는 과정을 담는다. 단순한 예능을 넘어 스타들의 성장을 지켜보는 '배구 성장 다큐' 콘셉트로도 기대를 모은다.

연출을 맡은 이유정 PD는 "스포츠 예능이 활발하지만 배구 예능이 없었다. '왜 없을까?'라는 궁금증에서 출발했다"고 기획 의도를 밝혔다. 이어 "배구 경험이 전혀 없는 분들이 배워가는 과정 자체가 큰 재미다. '배알못' 7명과 최소한의 경기 운영을 위해 배구 경험자 3명으로 팀을 구성했다"고 설명했다.

또한 이유정 PD는 "김연경 감독이 보여주는 '완성형 배구'가 있다면, 우리는 생활 스포츠로서의 배구 매력을 보여주는 프로그램이다. 배구의 저변을 넓히고 싶었다"고 강조했다.

김세진 단장은 "'스파이크 워'는 가족 예능이 될 수도 있다. 시청자가 공감할 요소가 많다"며 "많은 분들이 배구장에 찾아와 응원해주시면 감사하겠다"고 말했다.

주장 이수근은 "배구는 신장이 아닌 심장으로 하는 스포츠"라며 특유의 드라이한 유머를 곁들였다. 그는 "운 좋게 내가 참여한 스포츠 예능은 거의 잘 됐다. 우리 배구팀도 웃음·감동·경쟁 모두 갖추고 있다"고 자신했다.

붐 역시 "배구 눈높이를 낮추는 역할이 주장의 몫이다. 시청자도 함께 배구를 알아가게 될 것"이라며 기대를 전했다.


이 PD는 "'예능 성장서사'를 좋아하는 시청자라면 충분히 빠져들 포인트가 있다"며 "출연진이 계속 성장하고 있어 실제 경기의 긴장감도 느껴질 것"이라고 귀띔했다.

이수근은 "우리끼리 땀흘린 만큼, 경기력이 시청자에게 결과로 보여야 한다"며 "배구 활성화에 '스파이크 워'가 분명히 기여하리라 믿는다"고 강한 의지를 보였다.

스타들의 치열한 연습과 '진심의 배구'가 담긴 MBN '스파이크 워'는 오는 30일 오후 9시 30분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

