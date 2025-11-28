홍진경, 이혼 후 말년운 대박났다 "60~70대 '진한 인연' 만난다"(옥문아)

기사입력 2025-11-28 15:45


홍진경, 이혼 후 말년운 대박났다 "60~70대 '진한 인연' 만난다"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 모델 홍진경이 뜻밖의 손금 점사 결과에 당황했다.

28일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 "[293회 예고] 오늘의 손님은 악역 전문배우와 엘리트 전문배우의 조합?!"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 이번 방송에는 연극 '미세스 마캠'에 출연 중인 배우 유선과 오민석이 게스트로 출연했다.

이날 김숙은 악역 전문배우 유선에 대해 "이제 찔러도 피 한 방울 안 나올 악역이었다"고 소개했고, 김종국은 "딱 봤을 때 똑부러지고 카리스마 넘친다"고 감탄했다.

하지만 유선은 예상치 못한 갱년기 고백으로 현장을 놀라게 했다. 이야기 도중 눈물을 보인 그는 "죄송하다. 제가 살짝 갱년기가 왔다"고 솔직하게 털어놓았다

또 다른 주인공인 엘리트 전문 배우 오민석은 "전교 1등은 한 번 해봤고, 반에서는 계속 1등이었다"며 남다른 학창 시절을 공개했다. 특히 그는 심리상담사 자격증도 보유하고 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.


홍진경, 이혼 후 말년운 대박났다 "60~70대 '진한 인연' 만난다"(…
이때 '절친' 김종국은 "쟤 손금 같은 것도 본다"고 말했고, 오민석은 "한때 손금을 잘 봤다"라며 즉석에서 홍진경의 손금을 봐주었다. 그는 홍진경의 손을 자세히 살펴보며 "60대, 70대에 엄청 진한 인연이 하나 있다"고 언급했다. 최근 이혼 소식을 전한 홍진경은 오민석의 말을 듣고 입을 틀어막았으며, 이어 "무슨 이런 X의 토크쇼가 다 있냐"며 분노 섞인 웃음을 터트려 현장을 폭소케 했다.

유선X오민석이 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 293회는 오는 12월 4일 저녁 8시 30분 공개된다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘이를 낳았으나, 22년 만인 올해 8월 이혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

2.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

3.

'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

4.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

5.

이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”

연예 많이본뉴스
1.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

2.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

3.

'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

4.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

5.

이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

KT는 왜 1년밖에 못 쓸수 있는, 예비 FA 한승혁을 보상 선수로 지명했을까

3.

외국인보다 더 잘때리는 201cm 장신 히터의 성장기 "믿음이 사람을 참 힘나게 한다"

4.

'말 잘했어요, 로버츠 감독님' 한국 야구대표팀 뜻밖의 호재? 로버츠 LAD 감독, 오타니 WBC 투타겸업 반대의사 표시

5.

일본야구는 메이저리그 재활용품점이 아니다, 11년 만의 복귀 마에다를 향한 차가운 시선[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.