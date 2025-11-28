'장영란♥' 한창, 400평 한방 병원 접고 백수됐다 "주7일 죽어라 일" ('A급 장영란')
[스포츠조선 정안지 기자] 장영란의 남편 한창이 400평 한방 병원을 운영하며 멀어졌던 가족들에 미안함에 눈물을 흘렸다.
28일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "병원 접고 가정주부 된 장영란 남편이 눈물로 지새우는 일상 VLOG"라며 영상이 게재됐다.
이날 장영란, 한창 부부는 한국사 시험을 보는 아이들을 시험장에 데려다 준 뒤 홍대를 걸으며 데이트를 즐겼다.
그때 한창은 홍대 거리를 소개, "이 근처에서 장사 오래 했었다"고 밝혔다. 한창이 5년 동안 운영했던 한방 병원이 홍대에 있었다고.
한창은 "5년 동안 병원을 했는데도 홍대 메인 거리를 한번도 걸어본 적이 없다"면서 "감회가 새롭다"며 홍대 메인 거리를 걷는 소감을 전했다.
장영란은 "병원이 근처인데 메인 거리를 못 온 이유가 뭐냐"고 물었고, 한창은 "그만큼 심적인 여유가 없었던거다"고 털어놨다.
이어 장영란은 '병원을 운영하면서 가장 후회되는 일'에 대해 물었고, 한창은 "아내랑 싸운 거, 애들한테 신경을 많이 못 쓴 게 제일 크다"며 바쁜 병원 일 때문에 가족과 멀어졌던 시간을 언급하며 미안한 마음을 드러냈다.
이어 한창은 "여기를 한번도 못 걸어봤다"면서 홍대 메인 거리를 걸으며 울컥한 듯 눈물을 흘렸다. 이어 "만감이 교차한다"고 했고, 장영란은 "그동안 너무 고생 많으셨다"며 위로를 건넸다.
장영란은 "400평의 병원을 혼자 하는 건 쉽지 않다"면서 "눈물 흘리면 나도 눈물이 난다"며 그동안 고생한 남편 생각에 눈물을 흘렸다.
한창은 "홍대에서 일했는데 아이들, 아내와 한번 놀러도 안 와봤다"면서 "그냥 죽어라 병원만 출퇴근하면서 왔다 갔다 한 게 참 부질 없다. 주 7일 일했다. 누구를 위해서 그렇게 일을 했는지"라고 했다. 그러면서 그는 "가족하고 행복하게 살려고 일을 하는데 왜 가족 생각을 좀 더 못했을까라는 생각에 이제 회한이 들기도 한다"고 덧붙였다.
이에 장영란은 "책임감 있게 최선을 다했고, 감사하다. 그때는 너무 힘들어 보여서 가슴이 아팠다"며 "지금은 얼굴도 많이 피었다"며 병원을 그만둔 후 달라진 남편의 모습에 웃어 보였다.
