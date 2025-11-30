박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" ('동치미')

기사입력 2025-11-30 07:30


박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 박선주가 남편 강레오와 따로 살게 된 이유를 털어놨다.

29일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 박선주가 강레오 셰프와의 결혼 생활을 언급했다.

이날 박선주는 "나는 가정을 지키기 위해 남편 강레오를 포기했다"고 밝혀 그 이유에 궁금증을 자아냈다.

박선주는 6세 연하의 남편 강레오가 첫 등장부터 뜨거웠던 반응을 언급하며 "결혼할 생각 없이 연애를 시작했다"고 말했다. 그러던 중 42세에 자연임신으로 아기가 생겼다고.

박선주는 "임신 사실을 알고 내가 충격을 받았다. 몸이 아파서 감기약을 사러 약국을 갔는데, 임신 테스트기가 보이더라"며 "'설마?'라며 테스트를 해봤다가 너무 놀라서 테스트기를 던졌다"며 당시를 떠올렸다.

'말하지 말아야겠다. 나 혼자 낳아야겠다'고 생각을 했다는 박선주는 "화장실 문을 딱 열었는데 강레오 씨가 있더라. 임신 테스트기를 보더니 나를 꽉 안아주더라"며 당시 강레오의 반응을 전했다.

이어 그는 "함께 병원을 가고 나를 안심 시키고 앞으로 계획을 이야기 하더라"며 "나한테 '결혼을 원하지 않으면 아기만 낳으면 된다. 아이의 성을 박씨로 하고 싶으면 해도 된다'고 하더라"며 심리적으로 안정감을 받았던 당시를 떠올렸다.


박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…
이후 결혼, 출산까지 한 박선주는 그때 강레오에게 느낀 의리에 자신도 죽을 때까지 이 사람을 지키겠다고 결심했다고.


박선주는 "서로에 대한 무한 신뢰가 생겼을 때 남편이 갑자기 귀농 선언을 했다"면서 "그때부터 집에 못 왔다. 집에 일주일에 2번 방문하더니 점점 2주에 한번꼴로 방문하게 됐다. 결혼 4년 차부터 그랬다"고 했다.

그때 박선주는 "따로 산다는 이야기를 듣고 '언제 별거했냐. 언제 이혼하냐'는 말을 진짜 많이 들었다"며 "장난으로 '권상우, 손태영 부부가 따로 살면 기러기고 우리는 왜 별거냐'고 했다"며 목소리를 높였다.

박선주는 "따로 살건 같이 살건 서로에 대한 약속과 믿음이 있느냐가 중요하다. 가정이 중요하고, 아이가 자라는 환경을 만들어주고"라면서도 "한참 아이가 손이 많이 갈 때 아니냐. 아이가 엄마를 계속 부르면 참는데 그게 너무 힘들었다"고 털어놨다.

그는 "남편을 불렀어야 했는데, 혹여나 남편 마음이 불편할까봐 못했다"면서 "남편이 딸과 영상통화를 한다. 나는 안 한다. 용건이 있을 때만 서로를 찾게 되는 경우가 많아지다 보니까 남편의 역할을 바라지 않기로 결심했다"고 털어놨다. 이후 날짜를 정해서 몇 개월에 한번씩 가족 모임을 한다고.


박선주, ♥강레오와 결혼 4년만 별거?..."지인들 언제 이혼하냐고" (…
그때 김태훈은 "박선주 씨가 아이를 키우는 사이에 남편 분은 하고 싶은 걸 한다. 흔히 볼 수 있는 기러기 아빠다"면서 "아내가 아이를 공부 시키기 위해 다른 곳에 가 있고 남편이 생활비를 보내는 상황인 거다"고 했다. 이에 박선주는 "기러기 아빠는 돈을 보내지 않냐. 난 내가 보낸다"고 해 웃음을 안겼다.

"몸이 멀어지면 마음도 멀어진다고 하지 않나. 어떻게 떨어질 결심을 했냐"는 질문도 이어졌다.

이에 박선주는 "남편이 잘생기고, 연하에 영어, 요리까지 잘하지 않나. 친구들이 '요리하는 남자 여자들이 가만 안 둔다'고 하더라"며 "나는 '이 사람이 바람을 핀다면 본인만 피곤하겠지. 양쪽 집 왔다 갔다 얼마나 힘들겠어?'라는 생각이 들었다"고 했다.

박선주는 "연상녀이기 때문에 읽혀지기도 하더라"고 했고, 이를 들은 김용림은 "굉장히 지혜로운 여자다"며 감탄해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"

2.

'암투병' 이솔이, 안타까운 소식 전했다..5일째 병상 "진짜 빨리 나을게요"

3.

이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

4.

심형탁, 예쁜 子 하루 못 볼 뻔..."♥사야 날 못 믿더라" ('형탁 사야의 하루')

5.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"

2.

'암투병' 이솔이, 안타까운 소식 전했다..5일째 병상 "진짜 빨리 나을게요"

3.

이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

4.

심형탁, 예쁜 子 하루 못 볼 뻔..."♥사야 날 못 믿더라" ('형탁 사야의 하루')

5.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 승리한 흥국생명 '현대건설에 3-0 완승'

2.

[포토] 레베카 '우리가 이겼다'

3.

[포토] 김연견 '개인 통산 수비 10,000개 달성'

4.

[포토] 이다현 '요시하라 감독님 우리가 이겼어요'

5.

[포토] 이다현 '기분 좋은 3-0 완승'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.