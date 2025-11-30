지드래곤, MAMA 무대 비난에 '셀프 혹평'…본인도 인정한 아쉬움일까

|
[스포츠조선 김준석 기자] 지드래곤이 혹평이 쏟아진 자신의 MAMA 무대 영상에 직접 댓글을 남기며 또 한 번 화제의 중심에 섰다.
지드래곤은 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 2025 마마 어워즈에서 베스트 댄스 퍼포먼스, 베스트 메일 아티스트, 대상인 아티스트 오브 더 이어까지 3관왕을 차지했다.
하지만 라이브 비중이 적고 AR 중심으로 구성된 무대는 팬들에게 아쉬움을 남겼다.
일부 시청자들은 "목 상태가 안 좋아 보인다", "노래를 거의 안 한다", "무대가 산만하다" 등의 반응을 보이며 혹평을 이어갔다. 되레 지드래곤의 건강 이상을 걱정하는 목소리도 적지 않았다.
이런 상황에서 지드래곤이 본인의 무대 영상에 직접 붐따 이모지를 남기자 팬들 사이에서는 셀프 혹평이 아니냐는 반응이 나오고 있다.
몇몇 팬들은 "본인도 아쉬웠던 것 같다", "상태가 완벽하지 않았던 걸 인정한 것 아닐까", "심경 변화가 있어 보인다" 등의 댓글을 남기며 상황을 예의주시하는 모습이다.
