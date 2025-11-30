지드래곤, MAMA 무대 비난에 '셀프 혹평'…본인도 인정한 아쉬움일까

기사입력 2025-11-30 08:33


지드래곤, MAMA 무대 비난에 '셀프 혹평'…본인도 인정한 아쉬움일까

지드래곤, MAMA 무대 비난에 '셀프 혹평'…본인도 인정한 아쉬움일까

[스포츠조선 김준석 기자] 지드래곤이 혹평이 쏟아진 자신의 MAMA 무대 영상에 직접 댓글을 남기며 또 한 번 화제의 중심에 섰다.

지난 30일 지드래곤은 엠넷 마마 어워즈 공식 계정이 게재한 본인의 무대 쇼츠 영상에 엄지를 거꾸로 내린 이른바 붐따 이모지를 남겼다.

별다른 설명 없이 남긴 이 한 개의 이모지는 팬들 사이에서 다양한 해석을 낳으며 논란을 키우고 있다.

지드래곤은 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 2025 마마 어워즈에서 베스트 댄스 퍼포먼스, 베스트 메일 아티스트, 대상인 아티스트 오브 더 이어까지 3관왕을 차지했다.

모든 스포트라이트가 그를 향했지만, 정작 무대에 대한 평가는 엇갈렸다.

지드래곤은 히트곡 드라마, Heartbreaker, 무제를 잇달아 선보였고 비트박서 윙이 무대에 힘을 보탰다.

하지만 라이브 비중이 적고 AR 중심으로 구성된 무대는 팬들에게 아쉬움을 남겼다.

일부 시청자들은 "목 상태가 안 좋아 보인다", "노래를 거의 안 한다", "무대가 산만하다" 등의 반응을 보이며 혹평을 이어갔다. 되레 지드래곤의 건강 이상을 걱정하는 목소리도 적지 않았다.


이런 상황에서 지드래곤이 본인의 무대 영상에 직접 붐따 이모지를 남기자 팬들 사이에서는 셀프 혹평이 아니냐는 반응이 나오고 있다.

몇몇 팬들은 "본인도 아쉬웠던 것 같다", "상태가 완벽하지 않았던 걸 인정한 것 아닐까", "심경 변화가 있어 보인다" 등의 댓글을 남기며 상황을 예의주시하는 모습이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

5.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

5.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'모든 일정 취소 → 아내&딸 두고 나홀로 30일 출국' 폰세, 메이저리그 계약 임박했나…"내겐 형제 같은 존재" 특별한 감사인사까지 [SC포커스]

2.

韓 축구 역대급 수비수 탄생 예고, 유럽 5대 리그가 부른다...홍명보호 풀백 '러브콜' 폭주→"분데스-세리에A 구단 지켜보고 갔어"

3.

"미친 거 아냐" 윤도영 일본어 오피셜 발표 '친일구단' 재인증, 일본 전범군 홍보→"중국 죄송합니다" 공개사과

4.

"수준 이하"라던 손흥민 범접할 수 없는 위상..."SON 우승의 가치, 역대 5위!" 메시-호날두와 어깨 나란히, 생애 첫 우승 유니폼 가격 폭발

5.

강백호 영입→페라자까지 왔다! 한화 색깔 진짜 뚜렷해졌다…"2026년은 공격이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.