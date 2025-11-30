박중훈 "'투캅스' 단관개봉인데 6개월만에 87만명 관람…명절땐 TV서 …

30일 밤 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에서는 대한민국 영화계의 살아 있는 레전드 박중훈이 출연해 강우석, 이명세, 이준익 감독과의 특별한 인연과 그동안 세간에 알려지지 않았던 영화보다 더 영화 같은 비하인드를 대방출한다.
이날 박중훈은 세 감독과의 다른 스타일, 다른 에너지, 다른 연기 지도 방식이 지금의 박중훈을 만든 중요한 조각임을 고백하며 운명 같았던 인연을 털어놓는다.
먼저 박중훈은 "강우석 감독이 아니었으면 지금의 배우 박중훈은 없었을 것"이라며 자신에게 귀인이자 은인을 향한 고마운 마음을 밝혔다.
당시 강우석 감독이 연출한 투캅스 1편은 당시 1천 석 극장에서 6개월 동안 전 회 매진, 단일 극장 87만 명 관람이라는 전설적인 흥행 기록을 세웠다. 이에 대해 박중훈은 "제가 출연해서가 아니라 '투캅스'는 국민적인 축제 같았다", "명절 때 TV 틀면 성룡 아니면 박중훈이었다"라고 추억했다.
하지만 박중훈이 처음에는 '투캅스' 캐스팅을 거절했었다는 사실을 털어놔 놀라움을 안겼다고. 또, 재충전을 위해 일본으로 떠났다가 일본으로 찾아온 이명세 감독의 한마디에 일본 생활을 정리하고 '인정사정 볼 것 없다'에 출연한 일화도 공개했다고 해 관심이 모아진다.
이와 함께 '라디오 스타'와 '황산벌'에서 함께 했던 이준익 감독은 마이너들에 대한 애정 가득한 '뱁새론'으로 박중훈에게 깊은 감명을 남겼다는데. "지금 생각해보면 사람 힘으로 되는 게 아닌 것 같다. 소설 같다"는 박중훈의 담담한 회고처럼 영화보다 더 극적인 박중훈과 세 감독의 인연과 '투캅스' 캐스팅 거절의 이유는 무엇일지 방송에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com