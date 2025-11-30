박중훈 "'투캅스' 단관개봉인데 6개월만에 87만명 관람…명절땐 TV서 성룡아니면 나였다"(인생이영화)

기사입력 2025-11-30 09:25


박중훈 "'투캅스' 단관개봉인데 6개월만에 87만명 관람…명절땐 TV서 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 박중훈이 인생작 '투캅스' 출연을 거절할 뻔한 비화를 공개한다.

30일 밤 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에서는 대한민국 영화계의 살아 있는 레전드 박중훈이 출연해 강우석, 이명세, 이준익 감독과의 특별한 인연과 그동안 세간에 알려지지 않았던 영화보다 더 영화 같은 비하인드를 대방출한다.

이날 박중훈은 세 감독과의 다른 스타일, 다른 에너지, 다른 연기 지도 방식이 지금의 박중훈을 만든 중요한 조각임을 고백하며 운명 같았던 인연을 털어놓는다.

먼저 박중훈은 "강우석 감독이 아니었으면 지금의 배우 박중훈은 없었을 것"이라며 자신에게 귀인이자 은인을 향한 고마운 마음을 밝혔다.

당시 강우석 감독이 연출한 투캅스 1편은 당시 1천 석 극장에서 6개월 동안 전 회 매진, 단일 극장 87만 명 관람이라는 전설적인 흥행 기록을 세웠다. 이에 대해 박중훈은 "제가 출연해서가 아니라 '투캅스'는 국민적인 축제 같았다", "명절 때 TV 틀면 성룡 아니면 박중훈이었다"라고 추억했다.

하지만 박중훈이 처음에는 '투캅스' 캐스팅을 거절했었다는 사실을 털어놔 놀라움을 안겼다고. 또, 재충전을 위해 일본으로 떠났다가 일본으로 찾아온 이명세 감독의 한마디에 일본 생활을 정리하고 '인정사정 볼 것 없다'에 출연한 일화도 공개했다고 해 관심이 모아진다.

이와 함께 '라디오 스타'와 '황산벌'에서 함께 했던 이준익 감독은 마이너들에 대한 애정 가득한 '뱁새론'으로 박중훈에게 깊은 감명을 남겼다는데. "지금 생각해보면 사람 힘으로 되는 게 아닌 것 같다. 소설 같다"는 박중훈의 담담한 회고처럼 영화보다 더 극적인 박중훈과 세 감독의 인연과 '투캅스' 캐스팅 거절의 이유는 무엇일지 방송에 대한 궁금증을 증폭시킨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 수비수 탄생 예고, 유럽 5대 리그가 부른다...홍명보호 풀백 '러브콜' 폭주→"분데스-세리에A 구단 지켜보고 갔어"

2.

모든 일정 취소 → 아내&딸 두고 나홀로 30일 출국…메이저리그 계약 임박했나? "형제 같은 존재" 특별한 감사인사까지 [SC포커스]

3.

"미친 거 아냐" 윤도영 일본어 오피셜 발표 '친일구단' 재인증, 일본 전범군 홍보→"중국 죄송합니다" 공개사과

4.

"수준 이하"라던 손흥민 범접할 수 없는 위상..."SON 우승의 가치, 역대 5위!" 메시-호날두와 어깨 나란히, 생애 첫 우승 유니폼 가격 폭발

5.

강백호 영입→페라자까지 왔다! 한화 색깔 진짜 뚜렷해졌다…"2026년은 공격이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.