'이다인♥' 이승기, '처가 손절' 후 21개월 딸 방송서 최초 공개 "父노래 맞춰 춤 춰..너무 귀여워"

기사입력 2025-11-30 10:19


[스포츠조선 조지영 기자] 배우 겸 가수 이승기가 21개월 된 딸을 공개한다.

30일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김희철을 뛰어넘는 자기애 끝판왕 배우 장근석의 은밀한 사생활이 전격 공개될 예정이다.

이날 방송에는 장근석의 '시크릿 아지트'가 전격 공개된다. 시크릿 아지트에는 장근석의 얼굴이 대문짝만하게 박힌 액자부터 이름이 수놓아진 의자, 장근석의 이니셜이 새겨진 오브제 등 자기애가 돋보이는 소품이 가득했다. 심지어 장근석은 웬만한 집에는 보기 힘든 초대형 거울 앞에 서서 본인의 외모를 셀프 칭찬해 웃음을 자아내기도 했다. 스튜디오에서는 "희철이를 뛰어넘는 자기애가 굉장히 강한 분이다", "희철이도 저 정도는 아니다"라며 입을 다물지 못했다는 후문이다.

이후 평소 장근석과 절친한 사이인 가수 이홍기와 이승기가 시크릿 아지트에 방문했다. 두 사람은 아지트에 들어서자마자 보이는 충격적인 인테리어에 입을 다물지 못했다. 특히, 오로지 예쁘다는 이유로 놓인 허세 가득한 관상용 오브제를 발견하곤 당황을 금치 못했다. 심지어 장근석이 두 사람을 위해 준비한 요리도 절대 평범하지 않아 모두를 경악하게 했다. 과연 이홍기, 이승기의 눈물을 쏙 빼게 만든 장근석 표 요리의 정체는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.


한편, 셋 중 유일한 유부남인 이승기는 어디서도 공개한 적 없는 육아 스토리를 털어놔 모(母)벤져스의 관심을 집중시켰다. 이승기는 "딸이 이제 21개월 됐다. 너무 귀엽다"라며 본인의 노래에 맞춰 춤추는 딸의 영상을 최초 공개, 딸바보 면모를 드러냈다. 이에 결혼 생각이 가득한 장근석은 2세에 대한 부러움을 한껏 내비쳤다는 후문이다. 이어서 이들은 여심을 사로잡을 수 있는 '플러팅 송'을 공개하며 직접 무대를 선보이기도 했는데, 이들의 '플러팅 송'은 무엇이었을지 관심을 모은다.

이홍기, 장근석, 이승기의 웃음만발 절친 케미는
30일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.