강태오 눈빛이 다했다.."내가 아주 많이 연모한다" 직진 순애보 풀가동

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 강태오가 복수보다 사랑을 택한 '직진 순애보'로 여심을 사로잡았다.
강태오는 지난 28, 29일 방송된 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다' 7, 8회에서 왕실의 후계자 세자 이강 역으로 변신해 박달이(김세정)와 뒤바뀐 영혼이 제자리로 돌아온 뒤 사랑하는 이를 지키기 위해 모든 것을 거는 직진 모드로 폭넓은 감정 변주와 대체 불가한 존재감을 폭발시켰다.
이날 방송에서 이강은 모진 고문 끝에 정신을 잃은 달이의 몸을 끌어안는 순간 영혼이 제자리로 돌아오며 마침내 자신의 몸을 되찾았다. 달이를 지키지 못했다는 사실에 분노하며 "내 모조리 죽여주마"라고 감정을 폭주시키는 이강의 모습은 안방 극장에 강한 여운을 남겼다. 세자로 돌아온 그는 후궁으로 맞이한 달이를 온전히 지키기 위해 진심마저 숨긴 채 복수를 완성하고자 짐조의 위치를 추적하며 고군분투했고, 사랑하는 이를 이번만큼은 반드시 지키겠다는 굳은 의지를 보이며 극의 몰입도를 더욱 높였다.
또한 이강은 새끼 짐조를 지키려다 위기에 처한 달이를 살리기 위해 주저 없이 짐조를 향해 불화살을 날리며 강단 있고 결연한 의지를 보여줬다. 좌의정 김한철(진구)에 대한 복수보다 달이를 지키는 일이 더 우선이라는 듯한 그의 단호한 선택은 시청자들의 마음을 깊게 흔들었다. 짐조 사건 이후 마침내 달이를 향한 마음을 드러내기 시작한 이강은 "내가 아주 많이 연모한다. 박달이를"이라는 애틋한 고백을 전하며 오랫동안 품어온 진심을 전해 감정을 절정으로 이끌었다.
강태오는 빈궁에 대한 복수를 위해 유일한 증거인 짐조를 포기하고 달이를 선택하며 폭발적인 감정 연기를 선보였다. 분노와 애틋함, 설렘을 오가는 그의 연기는 단순한 대사와 행동을 넘어 눈빛과 표정만으로도 캐릭터의 내면을 완벽히 그려냈다. 강태오가 보여주는 왕세자의 진심 어린 로맨스는 극의 몰입도를 최고조로 끌어올리며 시청자들에게 강렬한 잔상을 남겼다.
특히 영혼 체인지 상황에 따라 완벽하게 전환되는 강태오의 연기가 눈길을 끌었다. 영혼이 뒤바뀐 순간에는 이강을 위로하는 달이의 감정을 섬세하게 담아내고, 이강으로 돌아온 이후에는 달이를 향한 연심을 온몸으로 표현하며 반전 면모로 연기력의 깊이를 입증했다. 여기에 강태오의 감성적인 보이스가 돋보이는 내레이션이 더해지며 이강의 복잡한 내면과 감정을 한층 깊이 있게 전달했다.
강태오는 회를 거듭할수록 세심한 감정 표현과 입체적인 연기로 극의 서사를 완성하며 시청자들을 자연스럽게 그의 연기에 몰입하게 만들고 있다. 이러한 강태오의 활약은 매 장면 캐릭터의 내면을 생생하게 그려내며 앞으로 펼쳐질 이강의 이야기에 대한 궁금증과 설렘을 배가시키고 있다.
한편, 강태오의 거침없는 열연이 서사에 힘을 더하는 '이강에는 달이 흐른다'는 매주 금, 토 밤 9시 40분 방송된다.