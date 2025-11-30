[SCin스타] "우리집에도 크리스마스"..딸을 장식품 취급? 이시영, '신생아 본아트' 논란에 삭제하더니 재게시

기사입력 2025-11-30 15:19


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이시영이 논란으로 삭제했던 신생아 본아트 사진을 다시 게재했다.

이시영은 30일 자신의 개인 계정에 "우리집에도 크리스마스가 왔다. 그리고 드디어 집으로 도착한 씩씩이의 본아트 완성본. 평생 소장각인 너무 예쁜 크리스마스 카드랑 액자까지. 고마워요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이시영의 딸은 크리스마스 오너먼트 선물 상자 속에서 산타 모자 의상과 함께 포장돼 있다. 이시영은 이 촬영본을 카드와 액자 형태로 제작해 집 곳곳에 전시하기도. 해당 사진은 앞서 논란이 됐던 것으로 이시영은 21일 산타 복장을 하고 생후 17일 아기를 크리스마스 오너먼트 상자에 눕혀 촬영했다. 일부 네티즌들은 해당 사진의 촬영 방식에 대해 비판하면서 "신생아를 장식품으로 전시하는 연출"이라고 지적했다.

이에 이시영은 해당 영상을 삭제했고, 입장을 내놓지는 않았던 상황. 그러나 30일 다시 사진을 게재하며 또 다른 갑론을박을 불러오고 있다.

한편 이시영은 이혼한 전남편의 동의를 받지 않고 냉동 배아를 이식받아 최근 둘째를 출산했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

