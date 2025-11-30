최종수정

연예 많이본뉴스
1.

모델 고소현, 치명적 매력 터졌다..사상 초유 5대1 데이트 '슈퍼 메기녀' 등극('누내여')

2.

이승기, 이삿날 이다인♥·딸 두고 골프장 놀러갔다 "아침에 나가 밥 먹고 귀가" ('데이앤나잇')

3.

63세 김장훈 “이재명 대통령이 내게 형님이라고..진짜 놀랐다”

4.

전원주, 80대 연하 남친 공개…"어린 남자 만나 활력소, 손 잡으려고 산도 간다"

5.

박하선, 로또 '황금손' 인증…출연 하루 만에 매니저 '3등' 당첨

스포츠 많이본뉴스
1.

지옥에서도 데려온다는 왼손 불펜이 아직 FA 시장에 있다. 남은 FA 11명+김재환 홍건희. 이제 후반전 시작

2.

100구+1안타 완봉승! 데뷔 5년만, 26세 군필 투수 생애 최고의 날…"한번더 질풍 같은 용기를" 대만서 찾은 희망 [SC피플]

3.

'일생일대 대박 찬스' PS 호투 → 국대 깜짝 발탁, 감독은 무려 2선발을 생각한다

4.

"부산에 내려왔던데?" 부상이라던 알리 깜짝 등장 → 300승 명장은 '만반의 준비' 마쳤다 [부산브리핑]

5.

[현장라인업]'멸망전 1탄' 울산은 말컹 아닌 허율, 제주는 유리 조나탄 '공격 선봉'…9위→꼴찌의 잔류 전쟁, 베스트 11 공개

