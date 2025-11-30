[SCin스타] 진세연, 얼굴 갈아 끼웠다..2년 만 컴백 앞두고 완전 달라진 모습 '화제'

기사입력 2025-11-30 15:33


[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진세연이 2년 만에 안방 컴백을 앞두고 근황을 전했다.

진세연은 지난 29일 개인 계정을 통해 "새 프로필 드디어"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 진세연은 블랙과 화이트 콘셉트로 새로 프로필을 촬영한 모습을 담았다. 그는 오프숄더 의상으로 가녀린 어깨 라인을 과시했고 또 민소매와 긴생머리로 청순한 매력을 보이기도 했다.


무엇보다 진세연은 전과 사뭇 달라진 얼굴로 눈길을 끌었다. 전보다 또렷해진 이목구비로 완전 달라진 분위기를 자아낸 것. 사진을 본 팬들은 "오랜 만에 너무 반가운 얼굴이다" "확실히 전과 달라진 분위기가 있다" "처음엔 진서연이 아닌 줄 알았다" 등의 반응을 보였다.

한편, 진세연은 내년 방송 예정인 KBS2 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'를 통해 컴백할 예정이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

