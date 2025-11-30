"관상가도 할말 잃었다"…이경규 '최악의 관상'→"'최애' 이윤석과 같이 하면 기운만 쇠한다" 혹평(갓경규)

기사입력 2025-11-30 22:39


방송인 이경규가 자신의 '관상'과 AI로 예측한 10년 뒤 얼굴을 공개하며 폭소를 자아냈다.

이경규는 최근 자신의 유튜브 채널 '갓경규'에는 '역술가도 할말 잃은 '최악의 관상' 이경규의 말년은 어떨까'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서는 관상가가 직접 출연해 이경규의 현재 얼굴, 성향, 운세, 그리고 AI가 예측한 미래 얼굴까지 분석했다.

관상 전문가는 이경규의 얼굴을 살피며 "이 얼굴은 타고나기를 박하게 태어났다. 돈도 여자도 명예도 없지만, 입이 발달해서 입으로 먹고 사는 사람"이라며 "그걸 극복할 직감과 창의성이 강하다"고 해석했다.

이에 이경규는 특유의 짓궂은 웃음을 지으며 "그럼 난 진짜 입으로 먹고 살았네"라며 폭소했다.


또 관상가는 "눈썹이 짙고 강한 사람은 누군가에게 지배받는 걸 싫어한다. 이경규 씨는 본인이 항상 위에 있어야 하는 성격"이라며 "자유를 억압하면 병이 난다"고 덧붙였다. 이경규는 "진짜 그래요. 누가 날 통제하면 돌아버릴 것 같다"고 맞장구쳤다.

관상가는 턱 모양을 언급하며 "턱에 홈이 있는 사람은 책임감이 강하다. 혹여 다른 여자를 만나더라도 집안에 소홀하지 않고 양쪽에 생활비를 주는 스타일"이라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이에 이경규는 "여자 없이 태어났는데 무슨…"이라며 황급히 손사래를 쳤다.

이날 제작진은 AI로 분석한 '15년 후 이경규의 얼굴'도 공개했다. 이경규는 화면에 등장한 자신의 노년 얼굴을 보고 "못되게 생겼다 진짜", "이건 진짜 아니야"라며 웃음을 터뜨렸다. 관상가 역시 "이 얼굴은 막힘이 있고, 뭘 해도 안 되는 상이다. 추하고 박하고 피해야 할 얼굴"이라고 단언해 현장을 웃음으로 뒤흔들었다.


반면 또 다른 AI 예측 얼굴에 대해서는 "지도자의 기운이 있다. 제자들이 따를 상이다"라고 평가하자, 이경규는 "이게 낫네, 이게 나야"라며 만족한 미소를 지었다.

관상가는 이어 "이윤석 씨와는 기운이 상충해 같이 일하면 쇠한다"며 "굳이 가까이할 필요 없다"고 말해 또 한 번 폭소를 유발했다. 대신 "순수한 아이나 동물은 잘 맞는다"고 덧붙였다. 이경규는 "실제로 강아지랑 산책을 자주 한다"며 공감했다.

마지막으로 관상가는 "이경규 씨는 박하게 태어났지만, 사주의 운과 얼굴의 기운이 만나 큰 에너지를 만들어냈다"며 "결국 본인 힘으로 명예를 얻은 사람"이라고 총평했다.

이경규는 "박하게 태어나 박하게 끝나는 건 싫다"며 "그래도 웃으며 살면 되는 거지"라고 특유의 유쾌함으로 마무리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

