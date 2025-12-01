납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 100만 구독자를 보유한 인기 게임 유튜버 수탉이 납치 및 폭행 사건과 관련해 직접 입장을 밝힌다.
앞서 지난 10월 30일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 수탉의 납치·폭행 사건이 보도됐다. 사건은 10월 26일 밤 10시 40분쯤 인천 송도의 한 아파트 지하주차장에서 발생했다. 수탉은 20대, 30대 남성 2명에게 납치돼 약 2시간 동안 무차별 폭행을 당한 뒤 살해 위기에 놓였다.
수탉의 법률대리인은 "피의자들이 수탉의 목을 줄로 졸랐고, 이동 중 'X이고 장기를 팔자'라는 말을 했다"며 "돈이 몇억 있다고 하자 '그 돈이면 죽어야 한다'고 말했다"고 전했다.
피의자들은 범행 직후 수탉을 태운 채 충남 방향으로 이동했으며, 인천 아파트에서 약 200km 떨어진 충남 야산에서 경찰에 의해 체포됐다. 10월 30일 인천 연수경찰서는 살인미수 및 공동감금 등 혐의로 A씨 등 20~30대 남성 2명을 구속했다.
다음은 수탉 공지사항 전문
안녕하세요, 여러분. 다들 잘 지내고 계실까요?
다름이 아니라 오늘 잠깐이나마 제 근황과 당시에 겪었던 일에 대해 좀 더 명확하게 설명드리기 위해서 저녁 8시에 숲에서 라이브를 진행하려 합니다.
공지 없이 라이브를 하려 했지만, 저를 기다리고 계시는 구독자분들이 계시기에 유튜브 공지를 남기게 됐습니다.
그럼 저녁에 뵙도록 하겠습니다!