“참아왔던 서러움 터졌다” ‘다음생은’ 김희선, 가족 갈등 한복판서 눈물…

“참아왔던 서러움 터졌다” ‘다음생은’ 김희선, 가족 갈등 한복판서 눈물의 고백
[스포츠조선 조민정 기자] 김희선이 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'에서 결국 참아왔던 감정을 터뜨린다. 회사, 육아, 인간관계에 이어 이번엔 친오빠와의 정면 충돌까지 겹치며 또 한 번 위기를 맞는다.
'다음생은 없으니까'는 매일 같은 루틴 속에서 지쳐가는 마흔 하나 세 친구가 '완생'을 향해 고군분투하는 코믹 성장기. 경단녀·워킹맘·골드미스 등 다양한 여성들의 현실을 생생하게 담아내며 3040 시청자들의 공감대를 강하게 자극하고 있다.
지난 방송에서는 조나정(김희선)이 그동안 앙숙처럼 부딪혀 온 양미숙(한지혜)과 마침내 화해하면서 분위기 반전을 이뤘다. 하지만 이어 아이들을 돌보던 도우미와 연락이 닿지 않는 '비상 엔딩'이 펼쳐지며 불안감을 드높였다.
1일 밤 10시에 방송되는 7회에서는 조나정이 가정 문제로 또다시 폭풍 한가운데 서게 된다. 극 중 조나정은 엄마 안순임(차미경)을 사이에 두고 친오빠와 격하게 맞붙는다. 말다툼이 순식간에 몸싸움 직전까지 번지며 현장은 긴장감이 팽팽해진다.
특히 조나정은 결국 엄마 순임을 향해 참아왔던 서운함과 분노를 쏟아내며 오열, 그동안 마음속 깊이 눌러두었던 진짜 속내를 드러낸다. 김희선은 입술을 꽉 물고 울음을 겨우 참는 장면부터 이어지는 '3단 감정 연기'를 완벽하게 구현하며 스태프들마저 숨죽이게 했다는 전언이다.
제작진은 "김희선은 대한민국에서 아내·엄마·딸로 살아가는 마흔 하나 여성의 현실을 촘촘하게 담아내며 다시 한 번 '믿고 보는 배우'임을 증명하고 있다"고 극찬했다. 이어 "7회에서는 조나정이 예상치 못한 또 다른 변수를 마주한다. 회사·육아보다 더 깊이 흔드는 사건 앞에서 조나정이 어떤 결정을 내릴지 지켜봐 달라"고 예고했다.
한편 '다음생은 없으니까'는 1일 오후 10시에 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.