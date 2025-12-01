장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"

기사입력 2025-12-01 15:19


장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"

장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"

장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"

장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"

장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 장윤정이 건강 상태에 대해 전했다.

장윤정은 1일 "아픈 건 싹 나았습니다. 걱정, 응원 너무 감사 드린다. 날아다닌다"면서 현재 건강 상태에 대해 전했다.

앞서 지난 24일 장윤정은 "아파서 사족보행을 이틀을 하다 어제 식은땀 흘리면서 행사를 간신히 다녀와서 오늘은 장 보러 간다"며 밝혀 많은 이들의 걱정을 자아냈다.

이어 그는 "잠 들어있는 머리 맡에 두고 간 하영이 편지에 막 눈물이 날 뻔"이라며 "회복 중이니 너무 걱정 마셔라. 내일부터는 날아 다니겠다. 겨울철 건강관리 잘 하셔라"면서 딸 하영 양의 손 편지도 공개했다.

해당 편지에서 하영 양은 "엄마 괜찮냐. 너무 걱정 많이 된다. 엄마가 내가 아프면 엄마 슬프다고 하지 않았냐. 나도 엄마 아프니까 너무 슬프다"며 속상한 마음을 전했다. 이어 하영 양은 "엄마 내가 케어해주겠다. 왜냐면 엄마가 나를 매일 케어 했으니까"라면서 "그리고 사랑해"라고 적어 엄마 장윤정에게 감동을 안겼다.


장윤정, '아파서 사족보행' 건강 이상 고백 후 근황..."날아다닙니다"
한편 지난달 4일 방송된 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서는 장윤정은 건강 이상을 고백했다.

당시 도경완은 "장윤정이 올해 몸이 안 좋았다. 현재도 안 좋은 상태"라며 걱정했다. 이에 장윤정은 "원인 불명의 피부 발진이 일어났다. 집에서 내가 표정이 없어지더라"며 약 10개월 가까이 지속된 질환에 대해 털어놨다.

도경완은 "이 사람이 뭔가 신체적으로도 지쳤지만, 그것보다 중요한 게 심적으로 지친 생태라는 게 느껴졌다"며 "'내가 모드를 바꿔보자'고 결심했다. 약간 좀 불쌍해졌다"고 털어놔 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

3.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

4.

온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

5.

납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브 방송"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

3.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

4.

온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

5.

납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브 방송"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

3.

'손흥민 OUT' 미치도록 후회!→'프랭크 감독 경질' 초임박 "문제 해결 못할시 떠난다"…'지옥의 일정'까지 대기 중

4.

'SS 귀족' 김하성, 3년 연속 타격왕+20홈런 포수까지 제쳤다! → 美매체 FA 최상위 랭크

5.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.