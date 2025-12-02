[공식] “정변 아이콘 귀환” 정다빈, 판타지오에 새 둥지
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 정다빈이 새로운 둥지를 찾고 본격적인 연기 인생 2막을 연다.
2일 소속사 판타지오는 "다채로운 매력을 가진 정다빈과 함께하게 되어 진심으로 기쁘다. 풍부한 잠재력을 지닌 배우가 무한한 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원할 예정"이라고 전속계약 체결 소식을 전했다.
정다빈은 2003년 광고 모델로 데뷔해 '일지매', '뿌리 깊은 나무', '그녀는 예뻤다' 등에서 아역으로 활약하며 일찌감치 존재감을 드러냈다. 특히 드라마 '옥중화'로 2016 MBC 연기대상 아역상을 수상하며 성인 배우 못지않은 안정적 연기력을 인정받았다.
성인이 된 이후에도 행보는 거침없었다. 넷플릭스 '인간수업', JTBC '라이브온', '하이쿠키' 등 다양한 장르에서 주조연을 오가며 폭넓은 캐릭터 소화력을 증명, '정변의 아이콘'이란 수식어를 굳혔다. 현재는 차기작 넷플릭스 '레이디 두아' 공개를 앞두며 기대감을 높이고 있다.
전속계약 발표와 함께 공개된 새 프로필 사진은 정다빈의 성숙해진 분위기와 반전 매력을 고스란히 담았다. 시크한 가죽 재킷과 블랙 터틀넥을 매치한 컷에서는 도회적 눈빛과 묵직한 분위기로 시선을 사로잡았다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
