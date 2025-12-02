[공식] '주토피아2' 신기록 행진ing..애니 글로벌 오프닝 1위→5일…

[스포츠조선 조지영 기자] 국내에서 5일 만에 210만 관객을 동원한 디즈니 애니메이션 '주토피아 2'(재러드 부시·바이론 하워드 감독)가 글로벌 흥행 수익 5억 달러를 돌파하며 영화사에 새로운 흥행 이정표를 세웠다. 이와 함께 오는 4일부터 돌비 시네마 포맷 추가 오픈 소식으로 관람 열기를 더할 예정이다.
박스오피스 모조에 따르면 '주토피아 2'는 지난 1일(현지 시각) 전 세계 누적 흥행 수익 5억 5640만 달러(약 8179억 6364만 원)를 돌파하며 2025년 글로벌 오프닝 흥행 1위에 등극했다. 이는 '모아나 2' '슈퍼 마리오 브라더스' '겨울왕국 2' 등 역대 흥행작들을 모두 제치고 애니메이션 글로벌 오프닝 1위 기록을 경신한 것으로 그 의의를 더하고 있다.
또한 '어벤져스: 엔드게임' '어벤져스: 인피니티 워' '스파이더맨: 노 웨이 홈'에 이어 역대 글로벌 오프닝 흥행 4위라는 놀라운 성과를 달성하며 이번 작품에 대한 전 세계적인 관심을 입증했다.
이러한 흥행 열기에 힘입어 '주토피아 2'는 개봉 5일 만에 2025년 전 세계 흥행 톱10위에 진입하는 등 올겨울 최고 기대작다운 저력을 보여주고 있다.
국내 반응 역시 폭발적이다. 실관람객들의 끝없는 호평이 이어지는 가운데, 개봉 5일 만에 210만 관객을 돌파, 2025년 개봉작 중 최고 오프닝 스코어를 기록하며 흥행 질주를 이어가고 있다.
국내 팬들의 N차 관람을 독려하는 기쁜 소식도 전해졌다. 오는 4일부터는 돌비 시네마 포맷으로도 '주토피아 2'를 즐길 수 있게 된 것. 돌비 시네마는 강력한 사운드와 생생한 영상미가 돋보이는 포맷으로 작품의 매력을 한층 극대화할 것으로 기대된다. 특히 주토피아 최고의 팝스타 가젤이 신곡 'ZOO'를 부르는 장면은 마치 주토피아 세계관 한가운데 있는 듯한 압도적 몰입감을 선사할 전망이다.
2016년 개봉한 '주토피아'(바이론 하워드·리치 무어 감독) 이후 9년 만에 돌아온 후속편 '주토피아 2'는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처를 그린 작품이다. 지니퍼 굿윈, 제이슨 베이트먼, 키 호이 콴 등이 목소리 연기에 나섰고 재러드 부시·바이론 하워드 감독이 연출을 맡았다.