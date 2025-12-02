'子 장가 보낸' 신애라, 입양 딸은 미국 보냈다 "자녀와 언제까지 함께 있겠나" ('CTS')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 신애라가 어느덧 성인이 된 자녀를 떠나보내는 마음을 털어놓았다.

최근 'CTS NOW' 채널에는 '배우 신애라ㅣ고아를 향해 펼치는 사랑 | 내가 매일 기쁘게'라는 영상이 게재됐다.

신애라는 "큰 딸이 가을에 미국으로 대학을 가서, 저는 딸을 데려다주러 간다. 벌써 (딸이) 그런 나이가 됐다. 처음으로 떨어져 지내보는 거다"라고 이야기했다. 이어 "사실 부모가 언제까지 자녀와 함께 있어 주겠나. 그러지 못한다. 이제 엄마, 아빠는 어디든 함께 있어주지는 못한다"라며 딸이 힘들 때는 신앙으로 이겨내길 바란다는 소망도 전했다.


한편 신애라는 1995년 차인표와 결혼했으며 1998년 첫 아들 차정민을 출산했다. 이후 2005년생 예은, 2008년생 예진 두 딸을 입양하며 1남 2녀를 두게 됐다.

장남인 가수 겸 프로듀서 차정민은 지난달 29일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 며느리는 대기업 퇴임 임원의 딸로 알려져 화제를 모았다.

