“영화 같았다” 신현준, 페루 강타한 ‘천국의 계단’ 열풍… 팬미팅 현장…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신현준이 남미 페루에서 열린 팬미팅을 성황리에 마무리하며 한류 흐름 가운데 존재감을 다시 각인시켰다.
신현준은 지난달 30일(현지시간) 페루 리마에서 열린 팬미팅 'MEMORIES TO HEAVEN'을 통해 현지 팬들과 특별한 만남을 가졌다. 최근 드라마 '천국의 계단'이 페루에서 다시 주목받으며 온라인과 방송을 중심으로 신현준 열풍이 재점화됐고 꾸준한 팬들의 요청이 팬미팅 개최로 이어졌다.
특히 페루에서는 한국 드라마가 한 세대를 지나 다시 회자되는 문화적 기억으로 자리잡고 있어 이번 행사는 단순한 팬 이벤트를 넘어 한국 배우의 존재감을 상징적으로 보여주는 자리로 평가받았다. 현장은 예상을 훌쩍 넘는 인파로 가득 찼고 팬미팅은 토크·포토타임뿐 아니라 드라마 OST를 기반으로 한 오케스트라 라이브까지 결합된 이례적 구성으로 현지 팬들을 열광하게 만들었다. 관객들은 신현준의 명장면과 OST가 오케스트라 연주로 재해석되는 순간마다 기립 박수를 보내며 "영화 같은 체험"이라고 환호했다.
신현준은 "멀리 떨어진 곳에서 오래전 작품을 여전히 사랑해 주시는 마음이 큰 감동이었다"며 "'천국의 계단'을 기억해 주시는 팬분들께 보답할 수 있도록 더 다양한 활동으로 찾아뵙겠다"고 전했다. 페루 주요 언론 역시 "한국 드라마가 현지 문화 속에 깊이 자리한 상징적 장면"이라며 이번 팬미팅을 집중 조명했다. 행사장 주변에는 팬들이 직접 만든 포스터와 배너가 가득 게시될 정도로 뜨거운 환대가 이어졌다.
소속사 측은 "페루 팬들의 열정 덕분에 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 국내외 팬들과 폭넓게 소통할 다양한 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.
한편 신현준은 최근 TV조선 '엄마의 봄날', tvN '웰컴 투 불로촌', tvN story '각집부부'를 통해 친근하고 인간적인 모습으로 세대 불문 호응을 얻고 있다. 더불어 대만 합작 영화 '현상수배'에 출연해 2026년 개봉을 앞두고 있는 등 국내외를 오가며 활발한 행보를 이어갈 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com