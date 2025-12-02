베이비몬스터, 선배들 제치고 또 일냈다…'마마' 유튜브 조회수 1·2위 …

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 베이비몬스터가 'Golden' 커버 무대로 연일 화제를 모으고 있는 가운데 '2025 MAMA 어워즈' 전체 조회수 1위, 2위를 모두 차지하며 남다른 저력을 증명했다.
2일 YG엔터테인먼트에 따르면 Mnet 공식 유튜브 채널에 게재된 '2025 MAMA 어워즈' 영상 가운데 베이비몬스터의 스페셜 스테이지 'What It Sounds Like+Golden'(688만 뷰)과 본무대 'WE GO UP+DRIP'(567만 뷰)이 시상식 전체 무대 중 나란히 조회수 1·2위를 기록했다. 합산 조회수만 무려 1255만 뷰 이상이다.
특히 파리타, 아현, 로라가 꾸민 'What It Sounds Like+Golden' 무대가 압도적 화제다. 공개 전부터 역대급 컬래버레이션으로 기대를 모았던 만큼 '올라운더' 그룹의 독보적 음악적 역량과 그 시너지가 제대로 발휘됐다는 평가인데, 무엇보다 원곡과 동일한 키로 라이브에 도전한 점이 폭발적인 반응을 자아냈다.
실제 'Golden'은 매우 높은 음역의 고난도 노래로 정평이 났던 터. 때문에 음악 팬들 사이에서는 보컬의 한계를 극한까지 끌어내야 완창이 가능하다며 '라이브 불가능 곡'으로 불려왔었다. 그럼에도 노래에 담긴 서사와 희망의 메시지를 온전히 전달하고자 과감하게 원키 가창에 도전, 이를 흔들림 없이 소화해냈다. 여기에 아현은 마지막 초고음 애드리브까지 터뜨리며 짜릿한 쾌감을 선사했다.
높은 완성도를 위해 심혈을 기울인 스타일링도 큰 주목을 받았다. 생동감 있는 작품 속 캐릭터 구현을 위해 의상부터 헤어, 메이크업 등 원작에 맞춰 최대한 재현함으로써 무대 몰입도를 한층 끌어올렸다. 이에 각종 SNS와 커뮤니티에는 이들 무대에 대한 리액션 영상부터 각종 그림과 사진 등 다양한 2차 창작물이 쏟아지고 있다.
팬들의 반응 또한 예사롭지 않다. 이들은 "원키로 부르는 게 불가능한 수준의 음악인데 라이브로 소화한 게 믿기지 않는다", "경이로울 정도로 뛰어난 가창력", "이보다 더 잘할 수가 없다", "마지막 애드리브까지 실력에서 나오는 여유가 넘친다" 등 베이비몬스터의 보컬 실력과 무대 장악력에 찬사를 보내고 있다.