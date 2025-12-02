‘김 부장’ 정순원 “정성구 떠나보내 아쉽지만 후련… 현실 직장인 연기 …

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 정순원이 JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 종영을 맞아 작품 참여 계기부터 캐릭터 해석까지 솔직한 소회를 전했다. 정순원은 조현탁 감독과 류승룡을 비롯한 함께 작업하고 싶은 배우들이 많았고 오디션 과정에서 접한 대본의 재미에 이끌려 작품을 택했다고 밝혔다. 집으로 돌아온 뒤 송희구 작가의 원작을 정주행하며 "이 작품을 꼭 해야 한다는 마음이 강하게 들었다"고 말했다.
극 중 정성구 대리에 대한 초반 해석 역시 뚜렷했다. 그는 "대본에서 이미 정대리의 존재감이 명확하게 잡혀 있었고 주변과 잘 어울리는 성격이면서도 지나친 소비로 자신을 꾸미는 인물로 보였다"고 설명했다. 늘 밝지만 손해보는 의리보다는 실리를 우선시하는 현실적인 면모가 매력적이었다고 덧붙였다.
실제 직장인들 사이에서 "너무 현실적이다"라는 반응이 이어진 만큼 정순원도 캐릭터 구축을 위해 세심한 조사를 거쳤다. 그는 "대기업에 다니는 선배와 동료를 직접 만나 인터뷰했다"며 직장 내 감정 변화, 회의 문화, 조직 분위기 등을 참고해 보다 생활감 있는 리액션을 만들어냈다고 했다. 제작진이 이러한 시도들을 적극 반영해준 덕분에 더 자연스러운 디테일이 구현됐다고 밝혔다.
현장 분위기 또한 실제 직장을 연상케 했다고 회상했다. "세트와 미술, 대사 톤까지 현실감을 극대화해 몰입이 쉬웠다"며 팀의 완성도 높은 준비에 감사를 전했다. 시청자들이 정성구에게 높은 공감을 보인 이유에 대해선 "특히 사회초년생이나 예비 신랑 등 이뤄야 할 것이 많은 20~30대의 감정과 닮아 있었기 때문"이라고 분석했다. 그는 "판타지가 아닌 바로 옆에 있을 법한 사람처럼 보였으면 했는데 그렇게 봐주셔서 감사하다"고 말했다.
정성구를 떠나보내는 감정도 솔직하게 털어놨다. "정대리를 더 볼 수 없다는 점이 가장 아쉽지만, 이보다 더 멋지게 연기할 수 없을 만큼 최선을 다해 후련하다"고 전했다. 작품을 한 문장으로 정의해달라는 질문에는 "앞서 살아오게 해준 이들과 앞으로 살아가게 할 이들 그리고 나에게 전하는 위로와 응원"이라고 답하며 작품이 남긴 메시지를 되새겼다.
앞으로의 연기 스펙트럼에 대해선 경계를 두지 않겠다고 밝혔다. "어디든 나를 필요로 하는 곳에서 정성구처럼 기억에 남는 캐릭터를 만들어내고 싶다"며 차기 활동에 대한 기대감을 드러냈다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com