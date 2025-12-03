DOC, 연말 '영포티 클럽파티' 개최…김창열 이름은 또 빠졌다

기사입력 2025-12-03 09:58


DOC, 연말 '영포티 클럽파티' 개최…김창열 이름은 또 빠졌다

[스포츠조선 고재완 기자] D.O.C가 연말 공연으로 팬들과 만난다. 하지만 김창열의 이름이 없다.

D.O.C는 오는 11일 인천 계양구 아라비아나이트에서 연말 공연
'YOUNG 40 CLUB PARTY (영포티클럽파티)'을 개최한다.

이번 공연은 X세대부터 MZ감성을 모두 담은 디제잉과 라이브 무대를 결합한 형태로 진행된다. 특히 공식 슬로건 '그때 그 감성을 그대로 살려낸 우리만의 파티'를 내세워 당시의 음악을 사랑하고 즐겨듣던 이들에게 큰 기대를 얻고있다.

12월에 진행되는 만큼, 연말의 파티 분위기를 느낄 수 있는 다채로운 선곡과 구성으로 잊지 못할 즐거움을 선사할 예정이다.

특히 이번 파티를 위한 초특급 게스트들의 지원사격이 이목을 모은다. D.O.C를 주축으로 코요태, 마이티 마우스, MC 프라임 등 초특급 스페셜 게스트들이 출격해 당시 클럽신의 감성을 그대로 재현할 예정이다.

공연이 열리는 아라비아나이트 3층은 DJ DOC가 5집 활동을 마친 2001년부터 2010년까지 DJ DOC 사단 BUDA SOUND의 공식 스튜디오가 자리했던 의미 있는 공간이다.

이곳은 DJ DOC와 BUDA SOUND의 주요 음악 작업이 이루어진 상징적인 장소로, 2003년 싱글 'Street Life', '돌아보면 청춘' 제작 당시 대중문화와 클럽씬 감성을 반영한 실험적 사운드가 탄생한 곳이기도 하다. 또한 2004년 발매된 DJ DOC 6집 대표곡 'I WANNA'를 비롯해 다수의 트랙과 2010년 7집 '풍류'에 수록된 여러 곡들 역시 이곳에서 작업됐다.

'YOUNG 40 CLUB PARTY (영포티클럽파티)'는 총 180분간 진행될 예정이다.

한편 이하늘과 김창열은 2021년 4월 이하늘의 친동생 이현배가 사망하면서 책임 공방을 벌이며 갈등이 생겼고 이후 공연에 함께 서지 않고 있는 상황이다. 하지난 지난 해 이하늘이 짧은 영상을 통해 "김창열과 소통하고 있고 아직 풀어야할 숙제가 있지만 해결될 것으로 본다"고 말해 DOC 팬들의 환호를 받은 바 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

