이영자, '판사 출신' 윤유선 남편에 변호 의뢰 "큰 소송 해야 될 듯"…

주문자가 강부자라는 얘기에 김숙은 "선생님을 잘 모르는데 잘 모셔야 되는데 걱정이다"라고 토로했다. 이에 이영자는 "친한 사람들한테 연락을 해보자"며 강부자의 지인 윤유선에게 전화를 했다. 김숙은 "(강부자에게) 조심해야 될 게 뭐가 있냐"고 물었고 윤유선은 "솔직하게 다 해도 되고 두 분은 유쾌하고 재밌으니까 선생님이 엄청 좋아하실 거 같다. 예의를 벗어나지 않는 선에서"라고 밝혔다.
윤유선의 남편은 '어금니 아빠' 이영학 사건 담당 판사였던 이성호. 이영자는 "남편은 판사 그만 두셨냐"고 근황을 물었고 윤유선은 "그만뒀다"고 답했다.
이에 이영자는 "숙이랑 법적 문제가 있을 거 같은데 개업했냐"고 물었고 윤유선은 "로펌에 갔다"며 웃었다. 이영자는 "로펌이 낫지"라며 "큰 소송을 해야 될 거 같다. 오랜만에 아주 목돈 들어간다"며 너스레를 떨었다.
김숙과 이영자는 강부자의 애착인형이 됐다는 조우종도 급히 섭외해 강부자를 만나러 갔다. 조우종은 강부자와 인연을 맺은 지 15년이 됐다며 남다른 인연을 밝혔다.