김수용, 심근경색 의식불명→'김숙티비' 촬영중이었다…"김숙·임형준만 자세…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 김수용이 건강 이상 이후 처음으로 근황을 전하며 특유의 '저승 드립'으로 웃음을 안겼다.
김수용은 3일 공개된 유튜브 채널 '비보티비'의 '※김수용 근황 최초 공개※ 송은이&김숙도 못 말리는 김수용의 매콤한 저승 드립'이라는 제목의 영상에서 전화통화로 등장했다.
전화 연결이 되자마자 김숙은 "오빠 거기 저승이죠?"라고 물었고, 김수용은 지체 없이 "저승에 갔었지"라며 특유의 건조한 개그로 포문을 열었다. 이어 그는 "아직 티오(TO)가 안 났는데 왜 왔냐고 잘못 왔다해서 이승으로 다시 왔다"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
김숙이 "복귀는 '김숙티비'에서 하는 거 맞냐"고 묻자 "거기서 벌어진 일이다. 한번도 기사에 안났잖아. 어떤 프로에서 그런 일이 있었는지. 그 디테일을 김숙이 풀어주면 재밌겠지"라고 했고 김숙은 "사실 김수용도 자세히 모른다. (그 자리에 있었던)나와 임형준만 알고 있다"고 부연했다.
그동안 팬들 사이에서는 "건강 이상으로 입원했다는데 괜찮나"라는 걱정이 DM과 댓글로 계속 이어졌던 상황. 김수용은 "지금도 산책하고 있다"고 말했고 송은이는 "술은 원래 안먹었고 담배는"이라고 물었다. 이에 김수용은 "애연가였는데 담배는 이제 안녕이다"라고 담담히 말했다.
그는 또 "이제 안 먹을 것들을 버킷리스트처럼 적어놨다. 술, 햄버거, 콜라, 구워 먹는 고기… 삼겹살 같은 거. 찐 고기(쪄서 먹는 것)는 괜찮고"라고 말해 건강을 위한 결심을 드러냈다.
송은이가 "이제 진짜 건강 위해 사시겠네요"라고 묻자 그는 "운동도 중요하다고 하더라. 그래서 산책하면서 조금씩 움직이고 있다"며 회복과 관리에 집중하고 있음을 전했다.
또 김수용은 "기사에서 '모든 스케줄을 중단한다'고 썼더라. 원래도 스케줄이 많지 않았는데 뭘 중단이냐"며 특유의 셀프 디스로 웃음을 자아냈다. 이어 김수용이 "내가 블로그 글을 봤는데 '과로가 심근경색의 주범이다. 그래서 김수용도 앞으로 과로를 안해야할 것 같다'라고 하더라. '어? 내가 과로했나'라고 생각했다"고 눙쳤고 송은이는 "오빠를 잘 모르시는 분이었던 것 같다"고 농담했다.
김수용은 지난 달 13일 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 쓰러져 소방 구급대가 심폐소생술(CPR)을 포함한 응급처치를 진행했고, 구리 한양대병원 응급실로 긴급 이송됐다. 당시 상태는 위중했으며 호흡과 의식이 없었던 것으로 전해졌다. 이후 의료진 조치로 호흡과 의식을 회복하고 급성 심근경색 진단을 받아 좁아진 혈관을 넓히는 스탠트 시술을 받은 것으로 알려졌다.
한편 이날 방송에서는 40년 동안 짧은 머리만 하다가 장발에 도전 중인 남성 청취자의 고민 사연이 소개됐고 송은이와 김숙은 봉태규에게 전화를 걸어 '실패하지 않는 남자 장발 관리법'을 전수받았다. 봉태규는 "남자 장발은 앞머리가 귀를 넘고, 길이가 턱 아래를 넘어야 진짜 시작"이라며 "뒷머리는 금방 자라서 거지존 같아도, 앞머리가 늦게 자라서 더 답답해 보인다. 그래도 앞머리가 귀를 넘을 때까지는 절대 자르면 안 된다"고 강조했다. 본인의 경험상 "10~12개월 정도는 참고 길러야 그 지점에 도달한다"며 "헤어 제품을 뿌리에 바르지 말아라. 뿌리 쪽에 제품을 바르면 볼륨이 죽어서 더 지저분해 보인다. 아래쪽, 뭉쳐 있는 부분에만 제품을 발라서 아래는 무겁게 눌러주고, 위는 자연스럽게 살려주는 게 좋다"며 "중간에 파마를 하면 웨이브 때문에 길이가 확 줄어들어 '자르고 싶다'는 마음만 커진다. 머리를 턱 아래까지 기르고 정리해 놓으면 늘어난 티셔츠에 청바지만 입어도 뭔가 악기를 잘 다룰 것 같고, 그림도 잘 그릴 것 같은 '예술가 느낌'이 난다"고 추천했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com