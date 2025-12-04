전원주, 알고보니 금수저였다 "피난민 母 동대문서 대박 나, 건물 사고…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전원주가 사별과 연애 경험, 그리고 어린 시절 부유했던 배경까지 솔직하게 털어놨다.
3일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 "전원주, 아직 남자 냄새가 좋은 나이"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 전원주는 사별한 두 남편을 회상하며 솔직한 심정을 전했다.
탁재훈이 "전남편과 전전남편 중 누구를 더 사랑했냐"고 묻자 전원주는 "첫 번째 남편이 마음에 든다. 서울대 나온 의사였다. 너무 약하긴 했지만 좋았다"고 말했다. 이어 "두 번째 남편은 체력도 좋았다. 그 사람이 안아주면 뼈가 부러질 것 같았다. 그게 여자로서는 좋더라"고 덧붙였다.
탁재훈이 "이혼한 적은 없냐"고 묻자 전원주는 "나는 남자를 거부해본 적이 없다"고 너스레를 떨며 분위기를 밝게 만들었다.
하지만 전원주는 두 번째 남편의 외도로 인해 큰 상처를 받았다고 털어놓았다.
그는 "그때부터 믿을 수가 없어서 배꼽에 매일 매직펜으로 사인을 해서 보냈다. 저녁에 들어오면 검사했다"고 털어놨다. 탁재훈이 "그럼 사인이 남아 있었냐"고 묻자 전원주는 "보통 있다. 그런데 어떤 날은 다른 글씨로 썼다. 내 글씨가 아니었다"고 솔직하게 답했다. 신규진이 "열심히 일해서 땀 나서 지워졌던 건 아니냐"고 추측하자 전원주는 "남편도 '지워졌다'고 했지만 여자는 안다. 남자는 바람을 피워도 적당히 해야 하고, 아내한테 들키면 끝이다. 사랑하는 마음이 사라진다"고 단호하게 말했다.
이어 전원주는 부유했던 어린 시절과 주변의 관심에 대해서도 회상했다. 탁재훈이 "전원주 선생님께서 젊었을 때 남자들이 많이 따르셨다고 하던데"라고 묻자 전원주는 웃으며 이를 인정했다. 그는 "우리 엄마가 개성에서 피란 넘어 고생하다 동대문 시장에서 돈을 많이 벌었다. 건물 사고 땅도 샀다. 집에 중매쟁이가 4~5명이 붙었다. 어머니께서 '우리 큰딸 집도 사주고 땅도 사주겠다'라며 중매를 부탁했다. 그러니 남자들이 덤볐다. 진실된 남자가 아니다. 진실로 사랑해야 한다. 돈으로 유혹하면 내 것이 아니다"라고 소신을 밝혔다.
한편 전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원, 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등 남다른 절약 정신과 투자로 상당한 재산을 축적한 것으로 알려졌다.