전원주, 알고보니 금수저였다 "피난민 母 동대문서 대박 나, 건물 사고 땅도 사"(노빠꾸)

최종수정 2025-12-04 06:43

전원주, 알고보니 금수저였다 "피난민 母 동대문서 대박 나, 건물 사고…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전원주가 사별과 연애 경험, 그리고 어린 시절 부유했던 배경까지 솔직하게 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 "전원주, 아직 남자 냄새가 좋은 나이"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 전원주는 사별한 두 남편을 회상하며 솔직한 심정을 전했다.

탁재훈이 "전남편과 전전남편 중 누구를 더 사랑했냐"고 묻자 전원주는 "첫 번째 남편이 마음에 든다. 서울대 나온 의사였다. 너무 약하긴 했지만 좋았다"고 말했다. 이어 "두 번째 남편은 체력도 좋았다. 그 사람이 안아주면 뼈가 부러질 것 같았다. 그게 여자로서는 좋더라"고 덧붙였다.

탁재훈이 "이혼한 적은 없냐"고 묻자 전원주는 "나는 남자를 거부해본 적이 없다"고 너스레를 떨며 분위기를 밝게 만들었다.

하지만 전원주는 두 번째 남편의 외도로 인해 큰 상처를 받았다고 털어놓았다.

그는 "그때부터 믿을 수가 없어서 배꼽에 매일 매직펜으로 사인을 해서 보냈다. 저녁에 들어오면 검사했다"고 털어놨다. 탁재훈이 "그럼 사인이 남아 있었냐"고 묻자 전원주는 "보통 있다. 그런데 어떤 날은 다른 글씨로 썼다. 내 글씨가 아니었다"고 솔직하게 답했다. 신규진이 "열심히 일해서 땀 나서 지워졌던 건 아니냐"고 추측하자 전원주는 "남편도 '지워졌다'고 했지만 여자는 안다. 남자는 바람을 피워도 적당히 해야 하고, 아내한테 들키면 끝이다. 사랑하는 마음이 사라진다"고 단호하게 말했다.


전원주, 알고보니 금수저였다 "피난민 母 동대문서 대박 나, 건물 사고…
이어 전원주는 부유했던 어린 시절과 주변의 관심에 대해서도 회상했다. 탁재훈이 "전원주 선생님께서 젊었을 때 남자들이 많이 따르셨다고 하던데"라고 묻자 전원주는 웃으며 이를 인정했다. 그는 "우리 엄마가 개성에서 피란 넘어 고생하다 동대문 시장에서 돈을 많이 벌었다. 건물 사고 땅도 샀다. 집에 중매쟁이가 4~5명이 붙었다. 어머니께서 '우리 큰딸 집도 사주고 땅도 사주겠다'라며 중매를 부탁했다. 그러니 남자들이 덤볐다. 진실된 남자가 아니다. 진실로 사랑해야 한다. 돈으로 유혹하면 내 것이 아니다"라고 소신을 밝혔다.

한편 전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원, 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등 남다른 절약 정신과 투자로 상당한 재산을 축적한 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우용여 딸 최연제, 떼돈 벌었다..강남 빌딩 두 채 살 정도였는데 "父 재판비 내줘"

2.

아유미, 연예인 전남친 바람 폭로 "다른 여자 아이돌에 매일 연락" ('A급 장영란')

3.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

4.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

5.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

연예 많이본뉴스
1.

선우용여 딸 최연제, 떼돈 벌었다..강남 빌딩 두 채 살 정도였는데 "父 재판비 내줘"

2.

아유미, 연예인 전남친 바람 폭로 "다른 여자 아이돌에 매일 연락" ('A급 장영란')

3.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

4.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

5.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

스포츠 많이본뉴스
1.

"감독님 죄송합니다" 최형우의 전화, "우승 2번 시켜준 선수" 이범호 감독 애써 웃으며 보냈다

2.

52% 성공률에 실바잡은 4블로킹. 현대건설 2위로 끌어올린 국내 에이스. "할 수 있는 것만..."[수원 인터뷰]

3.

손흥민 없어 너무 불행해요→'충격 분석' 토트넘 EPL 행복 순위 꼴찌...동료끼리 충돌+감독 패싱+팬 무시+팬심 분열, 최악 4종 세트

4.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

5.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.