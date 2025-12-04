'73세' 윤미라, 집안 가득 채운 명품백 공개 "외로울 때마다 쇼핑하는 게 취미"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤미라가 집안을 가득 채운 명품백을 자랑했다.
4일 윤미라의 유튜브 채널에서는 '미라네 보물 대공개. 인생백만 모였다'는 제목의 영상이 게재됐다.
윤미라는 "내가 그동안 배우 생활 하면서 입었던 옷들, 백, 구두. 남은 게 그거밖에 없다"며 "혼자 있어서 외롭고 조금 꿀꿀할 때는 쇼핑하는 게 한동안 취미였다. 요즘에는 별로 안 하는데 나가서 뭐 사면 위안이 됐다. 그래서 모은 게 많다"고 드레스룸을 공개하기로 했다.
윤미라의 드레스룸에는 명품백들이 가득했다. 가방을 고르는 기준에 대해 윤미라는 "내가 봤을 때 딱 꽂히는 게 있다"고 밝혔다.
같은 가방도 색깔별로 수집하는 윤미라는 "이제는 무거운 게 싫다. 가벼운 것. 핸드폰 하나 들어가고 립스틱, 거울, 이쑤시개 들어가면 된다"며 "모임이나 어디 나갈 때 옷에 맞게끔 들고 다닌다"고 밝혔다.
에르메스 버킨백도 두 개나 있었다. 윤미라는 "썩 무겁진 않은데 겨울엔 들 수 있는데 잘 안 들게 된다. 근데 필요할 때가 있다. 정장 입고 모임 갈 때"라며 "배우를 몇 십 년 하면 남는 게 옷이랑 가방이랑 소품"이라 밝혔다. 윤미라는 명품백 쇼핑에 대해 "뭐하나 사면 외로움을 조금 덜어주는 거 같다"고 밝혔다.
또 다른 드레스룸에도 옷이 가득했다. 윤미라는 "스타일리스트가 있지만 웬만하면 내 옷을 많이 갖고 간다. 협찬을 열심히들 받아오는데 내가 안 입어봤던 옷이기 때문에 마음에 안 들 때가 있다. 코디가 해오더라도 내 옷을 갖고 가서 입은 적이 많다"고 밝혔다.
