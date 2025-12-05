'정형돈♥' 한유라, 카페 접고 하와이로 떠난 속내 "가족도 일도 어정쩡했다"

기사입력 2025-12-05 15:46


'정형돈♥' 한유라, 카페 접고 하와이로 떠난 속내 "가족도 일도 어정쩡…

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 정형돈의 아내 한유라가 성북동에서 카페 운영하던 시절을 회상했다.

한유라는 5일 "눈 내리는 모습을 보니 겨울의 성북동 카페가 자꾸만 떠오른다. 가족도 일도 놓치고 싶지 않아서 열심히 살았지. 그러나 둘 다 어정쩡했다는 걸 나는 안다"고 고백했다.

특히 라떼 아트가 돋보이는 커피 사진을 공개하며 "그때는 이 동네 이런 퀄리티 라떼 없었지. 아줌마들 양 적다고 한소리 씩하고 맛에 반해버리는..욕 하면서도 자꾸 사먹는 그런 라떼였지"라고 회상해 눈길을 끌었다.


'정형돈♥' 한유라, 카페 접고 하와이로 떠난 속내 "가족도 일도 어정쩡…
앞서 한유라는 2017년부터 성북동에서 약 4년 동안 카페를 운영해왔다.

한편, 정형돈과 한유라는 2009년 결혼, 슬하 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라는 쌍둥이 딸들과 하와이에서 지내고 있으며, 유튜브 채널로 가족 일상을 공개하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 사생활 고백에 초토화.."여자들 있는 요트 파티, 침대밖에 없더라"

2.

[공식]박나래 측 "'나도신나' 촬영, 취소 아닌 연기..의혹과 무관"

3.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

가정폭력·외도 논란 윤딴딴, 6개월만 근황 “다시 사랑받고파” [전문]

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 사생활 고백에 초토화.."여자들 있는 요트 파티, 침대밖에 없더라"

2.

[공식]박나래 측 "'나도신나' 촬영, 취소 아닌 연기..의혹과 무관"

3.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

가정폭력·외도 논란 윤딴딴, 6개월만 근황 “다시 사랑받고파” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

염경엽 감독이 찍은, 미래의 주전 외야수...아직 19세인데, LG는 왜 벌써 군대에 보내나

2.

"충격!" 토트넘 아니다…레알 마드리드 '1351분-0골' 최악의 공격수, '7860만 파운드' 리버풀 러브콜

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

5.

야구 예능 감독, 정후 아빠에 이어 '은퇴선수 회장님'...바람의 아들 새 직함 또 생겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.