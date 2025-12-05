'싱글맘♥' 이민우,출산예정일 지나도 안나오는 둘째에 초조 "언제 나와?"

기사입력 2025-12-05 16:48


'싱글맘♥' 이민우,출산예정일 지나도 안나오는 둘째에 초조 "언제 나와?…

[스포츠조선 김소희 기자] 신화 이민우가 예비 신부 이아미와 첫눈 데이트를 즐긴 가운데, 출산 예정일에도 둘째 소식이 들려오지 않아 애타는 마음을 드러냈다.

4일 이민우는 자신의 SNS에 "첫눈이다. 언제 나와?"라는 글과 아기 이모티콘, 그리고 한 편의 영상을 함께 공개했다.


'싱글맘♥' 이민우,출산예정일 지나도 안나오는 둘째에 초조 "언제 나와?…
영상 속 이민우는 첫눈이 펑펑 내리는 가운데 아내 이아미와 데이트를 즐겼다. 그는 첫눈을 바라보는 이아미를 향해 "언제 나와?"라고 말하며 카메라를 아래로 향했고, 화면에는 만삭의 배를 드러낸 이아미가 수줍은 미소를 지으며 등장했다. 이아미는 "너무 가까워"라며 부끄러워했지만, 둘째 출산을 앞둔 행복하고 설레는 분위기가 고스란히 전해졌다.

앞서 이민우는 지난달 26일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연, 출산 예정일을 공개했다. 그는 "22월 4일이 출산 예정일"이라며 "일찍 나올 수도 있으니까 지금 녹화하다가도 진통이 오면 어떻게 하나 걱정하고 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 이민우는 재일교포 3세인 이아미 씨와 내년 3월 결혼할 예정이다. 예비 신부 이아미 씨는 6세 딸을 키우는 싱글맘으로, 이민우와의 사이에서 임신해 12월 출산을 앞두고 있다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

2.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

3.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

10년 기다린 '시그널2' 어쩌나...조진웅, '강도·강간' 소년범 의혹에 '불똥'

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

2.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

3.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

10년 기다린 '시그널2' 어쩌나...조진웅, '강도·강간' 소년범 의혹에 '불똥'

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

2.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

LG 박명근·삼성 육선엽 등 프로야구 선수 14명 내년 상무 입대(종합)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.