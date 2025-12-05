'공개 열애 2번' 전현무, 최초 고백 "여친과 이별 후..눈물 흘리는 …

5일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)에는 '특급 먹친구'로 배우 하정우와 김동욱이 출연했다.
이날 하정우는 연기 철학에 대해 묻자 "추구하는 연기는 영화 음악도 있고 영화 미술도 있고 각 카메라의 움직임이 있는데 배우가 그렇게 표현을 많이 할 필요가 있을까 싶다. (연기 철학은) 절제된 연기인 것 같다"며 "연기 표현에서 이걸 규정지어 버리고 노선 정해서 관객들을 따라오게 하는 것은 좋지 않다고 본다"고 밝혔다.
전현무는 "'나 연기 잘해'가 안 보이는 연기를 말하는 거 같다"고 했고, 곽튜브는 "실제로 하신 작품들도 듣고 보니까 뭔가 과장된 느낌이 아니라 그 사람처럼 보인 게 많았던 거 같다"고 말했다. 이어 "우리에게 전현무 배우가 있는데 혹시 연기를 본 적 있냐"고 질문했다.
그러자 하정우는 "현무 형 나온 광고 중에 오로나민C 이미지가 너무 임팩트가 있다. 안무가 참 좋았다"고 답했다. 이에 전현무는 "레전드 사연이 있다. 광고 찍기로 하고 다음 날 아침 8시에 스탠바이였다. 근데 광고 찍기로 한 전날 여자 친구와 헤어졌다"며 "정말 눈물 흘리는 어릿광대의 마음으로 갔다. 피에로인데 눈물 자국 맺힌 피에로였다"며 광고 비화를 최초로 고백했다.
김동욱은 "어쩐지 눈이 슬퍼 보였다"며 안타까워했고, 하정우는 "그래서 임팩트가 있었다"며 감탄했다. 전현무는 "10시에 슛 들어간다고 하길래 내가 '감독님 내가 춤을 못 외웠는데 어떡하냐'고 했더니 '그럼 음악 틀어줄 테니까 알아서 하세요'라고 해서 나온 게 그 춤이다. 가슴이 찢어진다"며 오두방정 춤의 비하인드를 전했다.
이를 들은 곽튜브는 "조커"라며 극찬했고, 전현무는 "내가 호아킨 피닉스"라며 너스레를 떨었다. 이를 들은 하정우는 "별명이 탄생했다. 호아킨 현무 피닉스"라고 거들어 웃음을 자아냈다. 그러면서 "전 여자 친구분은 성함이 어떻게 되냐"고 물어 전현무를 당황하게 했다.