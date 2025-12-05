'공개 열애 2번' 전현무, 최초 고백 "여친과 이별 후..눈물 흘리는 어릿광대의 마음"

기사입력 2025-12-05 22:54


'공개 열애 2번' 전현무, 최초 고백 "여친과 이별 후..눈물 흘리는 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 오두방정 춤의 탄생 비화를 최초로 공개했다.

5일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)에는 '특급 먹친구'로 배우 하정우와 김동욱이 출연했다.

이날 하정우는 연기 철학에 대해 묻자 "추구하는 연기는 영화 음악도 있고 영화 미술도 있고 각 카메라의 움직임이 있는데 배우가 그렇게 표현을 많이 할 필요가 있을까 싶다. (연기 철학은) 절제된 연기인 것 같다"며 "연기 표현에서 이걸 규정지어 버리고 노선 정해서 관객들을 따라오게 하는 것은 좋지 않다고 본다"고 밝혔다.

전현무는 "'나 연기 잘해'가 안 보이는 연기를 말하는 거 같다"고 했고, 곽튜브는 "실제로 하신 작품들도 듣고 보니까 뭔가 과장된 느낌이 아니라 그 사람처럼 보인 게 많았던 거 같다"고 말했다. 이어 "우리에게 전현무 배우가 있는데 혹시 연기를 본 적 있냐"고 질문했다.


'공개 열애 2번' 전현무, 최초 고백 "여친과 이별 후..눈물 흘리는 …
그러자 하정우는 "현무 형 나온 광고 중에 오로나민C 이미지가 너무 임팩트가 있다. 안무가 참 좋았다"고 답했다. 이에 전현무는 "레전드 사연이 있다. 광고 찍기로 하고 다음 날 아침 8시에 스탠바이였다. 근데 광고 찍기로 한 전날 여자 친구와 헤어졌다"며 "정말 눈물 흘리는 어릿광대의 마음으로 갔다. 피에로인데 눈물 자국 맺힌 피에로였다"며 광고 비화를 최초로 고백했다.

김동욱은 "어쩐지 눈이 슬퍼 보였다"며 안타까워했고, 하정우는 "그래서 임팩트가 있었다"며 감탄했다. 전현무는 "10시에 슛 들어간다고 하길래 내가 '감독님 내가 춤을 못 외웠는데 어떡하냐'고 했더니 '그럼 음악 틀어줄 테니까 알아서 하세요'라고 해서 나온 게 그 춤이다. 가슴이 찢어진다"며 오두방정 춤의 비하인드를 전했다.

이를 들은 곽튜브는 "조커"라며 극찬했고, 전현무는 "내가 호아킨 피닉스"라며 너스레를 떨었다. 이를 들은 하정우는 "별명이 탄생했다. 호아킨 현무 피닉스"라고 거들어 웃음을 자아냈다. 그러면서 "전 여자 친구분은 성함이 어떻게 되냐"고 물어 전현무를 당황하게 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

2.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

3.

전현무, 사생활 고백에 초토화.."여자들 있는 요트 파티, 침대밖에 없더라"

4.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

5.

조진웅, 소년범 의혹에 31년 전 성폭행 사건 재조명..누리꾼 "시기·내용 일치"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

2.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

3.

전현무, 사생활 고백에 초토화.."여자들 있는 요트 파티, 침대밖에 없더라"

4.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

5.

조진웅, 소년범 의혹에 31년 전 성폭행 사건 재조명..누리꾼 "시기·내용 일치"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 박석민 삼성 복귀, 2군 타격코치 → 삼성 2군 감독과 1군 타코 모두 일본인으로

2.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

3.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

4.

염경엽 감독이 찍은, 미래의 주전 외야수...아직 19세인데, LG는 왜 벌써 군대에 보내나

5.

한국 대박 굿뉴스! 日괴물 야마모토, WBC 한국전 결장 확실시 + 오타니도 타자로만

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.