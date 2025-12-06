마이큐, ♥김나영과 결혼 하루 만에 바뀐 호칭 "두 아들, 삼촌→아빠라고 불러"

기사입력 2025-12-06 06:45


마이큐, ♥김나영과 결혼 하루 만에 바뀐 호칭 "두 아들, 삼촌→아빠라고…

[스포츠조선 조윤선 기자] 마이큐가 김나영과 결혼한 다음 날부터 아이들에게 '아빠'라는 호칭을 듣게 됐다고 밝혔다.

5일 MBC '전지적 참견 시점'은 '분주한 아침 스윗함 잃지 않는 아빠 마이큐'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 마이큐는 아침에 눈을 뜨자마자 아이들 방에 들어가 다정한 목소리로 아이들을 깨웠다. 그는 먼저 일어난 둘째 이준이에게 "아빠 밥 준비할 동안 이준이는 책 읽고 있어"라고 자연스럽게 말했다. 뒤이어 일어난 첫째 신우는 마이큐를 보자마자 "아빠"라고 부르며 품에 안겼다.

전현무는 "자연스럽게 아빠라고 한다"며 놀라워했고, 홍현희도 "원래 삼촌이라고 하지 않았냐"고 물었다. 이에 마이큐는 "2~3년 동안 시간을 두고 호칭을 바꾸려고 생각했는데 결혼하고 다음 날 나영이 위트 있게 '그래도 결혼 첫날이니까 선물해 줄 겸 아빠라고 불러줘'라고 했더니 애들이 아빠라고 했다. 그날 이후로 이제는 자연스럽게 녹아들었다"고 밝혔다.


마이큐, ♥김나영과 결혼 하루 만에 바뀐 호칭 "두 아들, 삼촌→아빠라고…
마이큐는 아이들이 아침밥을 먹을 동안 간식 도시락을 챙기고, 아이들 옷 코디까지 맡는 등 능숙한 '아빠 모드'를 선보였다. 이어 화장실에서 혼자 씻고 있는 이준이를 챙겼다. 이를 본 홍현희는 "원래 아침에 큰 소리 많이 나는데 큰소리가 전혀 나지 않는다"며 감탄했다.

또 마이큐는 돋보기를 들고 와서 불을 만들어달라는 신우의 요청에 바쁜 와중에도 차분하게 설명하며 호기심을 해결해 주는 모습으로 놀라움을 자아냈다.

한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다. 공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 지난 10월 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 의혹' 조진웅 "미성년·무명 시절 잘못 반성..성폭행은 무관" [전문]

2.

조진웅 ‘소년범’ 인정하자 동창 추정 글 줄소환 “원준아, 그때 일 기억하나?”

3.

김소영♥오상진, 유산 아픔 후 둘째 임신 "6개월 차..내년 봄 출산 예정"

4.

박나래 횡령 고발장 보니.."남친에 4400만원 급여 지급→전세금 3억 송금"

5.

'아야네♥' 이지훈, '일본인 혼혈' 딸 루희에 "어쩜 이리 예쁠까?"...딸바보 자랑

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 의혹' 조진웅 "미성년·무명 시절 잘못 반성..성폭행은 무관" [전문]

2.

조진웅 ‘소년범’ 인정하자 동창 추정 글 줄소환 “원준아, 그때 일 기억하나?”

3.

김소영♥오상진, 유산 아픔 후 둘째 임신 "6개월 차..내년 봄 출산 예정"

4.

박나래 횡령 고발장 보니.."남친에 4400만원 급여 지급→전세금 3억 송금"

5.

'아야네♥' 이지훈, '일본인 혼혈' 딸 루희에 "어쩜 이리 예쁠까?"...딸바보 자랑

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이정도면 무난' 한국축구, 멕시코·남아공·유럽 PO D승자와 함께 A조 배정[북중미 조추첨]

2.

[공식발표]"정말 감사했습니다" EPL 출신 린가드, FC서울과 동행 마무리…계약 연장 NO

3.

두산은 30억이었다! 김재환 22억 인천행, 페이컷 대의는 무엇이었나 → 돈 때문에 이별이 아니었다

4.

"한국은 월드컵 조별리그 8번 떨어져" 팩폭, '서로 해볼만하다 A조' 멕시코 반응…아기레 "한국 얕봐선 안돼"[북중미 조추첨]

5.

홍명보호 초대박 평가! '亞 최강' 일본-'홀란의 나라' 노르웨이 제쳤다..."손흥민 대회 간판 스타 될 것"→WC 파워랭킹 무려 17위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.