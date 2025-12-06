지예은 “허경환 잘생겼어” 깜짝 고백→러브라인 셀프 차단 왜?(런닝맨)

기사입력 2025-12-06 10:56


지예은 “허경환 잘생겼어” 깜짝 고백→러브라인 셀프 차단 왜?(런닝맨)

[스포츠조선 이유나 기자]오는 7일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 밤이 깊어질수록 케미도 짙어져 가는 멤버들의 모습이 공개된다.

이번 레이스는 지난주에 이어 '낭만 이 맛 아닙니까~ 下' 레이스로 꾸며져 통영 '통' 허경환과 함께 낭만을 좇아 다사다난한 하루를 보냈다. 가족 같은 사이인 만큼, 잠자리에 들기 전 멤버들은 한 자리에 모여 수다꽃을 피우기 바빴는데 이 와중에 허경환이 양세찬을 단번에 제압하는 등 '주짓수 고수'의 모습을 자랑, 운동하는 남자의 매력을 여실히 보여줘 환호를 샀다. 그 모습에 "너무 잘생겼다"라고 감탄했지만, '비즈니스 썸 장인'인 지예은은 모종의 이유로 허경환과의 러브라인은 자체 커트했다. 말 그대로 '0고백 1차임'이 되어버린 허경환의 모습은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.


지예은 “허경환 잘생겼어” 깜짝 고백→러브라인 셀프 차단 왜?(런닝맨)
두 남녀가 감정싸움을 하는 사이, 한쪽에서는 진짜 싸움이 펼쳐졌다. 한 멤버가 이름표 뜯기를 제대로 해보지 못한 임대 멤버 최다니엘에게 기습 도발을 한 것인데 "너 나한테 안돼"라며 도발한 원년 멤버에게 최다니엘이 빼지 않고 응수, 즉석에서 이름표 뜯기 싸움이 성사돼 분위기가 후끈 달아올랐다.

한밤중에 펼쳐진 세상에서 제일 치열했던 이름표 뜯기, 그 승자는 누구였을지 낮보다 찬란한 통영의 밤을 담은 '낭만 이 맛 아닙니까~ 下' 레이스는 7일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.

lyn@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조진웅 ‘소년범’ 인정하자 동창 추정 글 줄소환 “원준아, 그때 일 기억하나?”

2.

박나래 횡령 고발장 보니.."남친에 4400만원 급여 지급→전세금 3억 송금"

3.

김광규, 女배우 코 잡고 '성형 의혹' 제기..“미친 거 아니야?”

4.

'갑질 의혹' 박나래, '나혼산'은 끝까지 품었다..."눈물날 것 같아" 무편집 출연 [종합]

5.

'前남편 10억 분할' 김주하, 이혼 언급에 분노 "남자복 없다고? 아들복 있다"

연예 많이본뉴스
1.

조진웅 ‘소년범’ 인정하자 동창 추정 글 줄소환 “원준아, 그때 일 기억하나?”

2.

박나래 횡령 고발장 보니.."남친에 4400만원 급여 지급→전세금 3억 송금"

3.

김광규, 女배우 코 잡고 '성형 의혹' 제기..“미친 거 아니야?”

4.

'갑질 의혹' 박나래, '나혼산'은 끝까지 품었다..."눈물날 것 같아" 무편집 출연 [종합]

5.

'前남편 10억 분할' 김주하, 이혼 언급에 분노 "남자복 없다고? 아들복 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이정도면 무난' 한국축구, 멕시코·남아공·유럽 PO D승자와 함께 A조 배정[북중미 조추첨]

2.

"한국은 월드컵 조별리그 8번 떨어져" 팩폭, '서로 해볼만하다 A조' 멕시코 반응…아기레 "한국 얕봐선 안돼"[북중미 조추첨]

3.

'레전드는 레전드네' 한국서 쫓겨난 클린스만, 조추첨식서 '원샷' 포착[북중미 조추첨]

4.

'샤킬 오닐 땡큐!' 홍명보호, 멕시코에서만 조별리그 진행 예정...최적의 이동 거리→멕시코 기후 변수[북중미 조추첨]

5.

홍명보호 초대박 평가! '亞 최강' 일본-'홀란의 나라' 노르웨이 제쳤다..."손흥민 대회 간판 스타 될 것"→WC 파워랭킹 무려 17위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.