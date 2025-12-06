유재석, 의미심장 발언 "짐승만도 못한 사람 有, 주는 만큼 보답하지 않…

유재석, 의미심장 발언 "짐승만도 못한 사람 有, 주는 만큼 보답하지 않는다"

기사입력 2025-12-06


[스포츠조선 김소희 기자] 국민 MC 유재석이 이동휘, 지석진과 유쾌한 티키타카를 펼쳤다.

6일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 "[특집 예고캠] 안부 인사"라는 짧은 예고 영상이 공개됐다. 이날 게스트로는 6회차 계원 이동휘가 출연해 MC 유재석, 명예계원 지석진을 자신의 집으로 초대하며 다양한 이야기를 나눴다.

세 사람은 투자 이야기부터 이동휘의 반려묘 일화까지 폭넓은 주제로 대화를 이어갔다. 지석진이 "고양이에게 용돈 주면 받냐"고 묻자, 유재석은 "그럼 동휘가 받는다. '네, 고맙습니다. 5만 원만 더 주세요'라고 한다"며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 유재석은 지석진을 향해 "동물은 사랑을 주는 만큼 보답하는데 사람은 또 그렇지 않다. 그래서 '짐승만도 못하다'는 말이 있는 것"이라고 장난스레 말했다. 이에 지석진이 "왜 나한테 그러냐"고 황당해하자, 유재석은 "동휘가 있으니까 동의를 구한 것이다"라며 재치있게 받아쳐 또 한 번 웃음을 더했다.


유쾌한 분위기는 계속됐다. 지석진이 반려묘와 장난을 치는 모습을 본 유재석이 "할아버지 냄새 난다"고 놀리자, 지석진은 "저 자식이 맞으려고 그러나? 한 방 맞으려고 그래? 작살난다"고 응수하며 특유의 티키타카를 이어가 시청자들에게 폭소를 선사했다.

그런가 하면 이동휘는 유재석과 지석진을 향한 진심 어린 존경도 밝혔다. 그는 "재석이 형이 집에 오시면 제가 나가서 살 수도 있다"며 유재석을 향한 애정을 표현했다. 이어 "두 분 모두 어린 시절부터 우러러보고 존경해온 분들"이라고 말하자, 지석진이 "나는 안 그래도 된다"고 쑥스러워했다. 그러자 이동휘는 "그럼 형만 빼겠습니다"라고 재치 있게 받아쳐 또 한 번 현장을 웃음짓게 했다.

한편, 이동휘가 출연하는 유튜브 채널 '뜬뜬'은 오는 13일 오전 9시 공개된다.

