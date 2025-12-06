RM, 방탄소년단 해체 언급 깜짝.."활동중단 수만 번 생각, 멤버·팬 덕에 버틴다"
[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 내년 컴백을 앞두고 솔직한 심정을 전했다.
6일 RM은 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하며 컴백 계획과 근황을 밝혔다.
RM은 먼저 팬들의 질문에 답하며 "많은 분들이 '왜 2025년 하반기를 그냥 날렸냐', '왜 아무것도 안 했냐'고 물으신다"면서 "저희도 시간을 낭비하고 싶지 않았다. 저도 전역 후 다양한 활동을 하고 싶었지만, 말씀드릴 수 없는 사정이 있었다. 저에게도 말할 권리가 없기에 모두 공개할 수는 없다"고 전했다.
이어 "저도 정말 하고 싶었다. 마지막 콘서트가 2022년 10월이었으니 벌써 3년이 넘었다. 공연을 당장 하고 싶지만 준비가 너무 많이 필요하고, 개인적인 부담도 크다"라고 솔직히 밝혔다.
그러면서 그는 "지난달부터는 다시 잠도 안 올 정도였다. 수면제 처방을 받아야 하나 고민할 정도였다"며 하반기 활동을 하지 못한 이유를 설명했다.
RM은 "많은 시간을 기다리게 해드려 정말 송구하다. 그러나 저희에게는 이유가 있고, 팬 여러분이 만족할 만한 것을 내놓기 전까지는 쉽게 컴백할 수 없다. 스케일과 여러 상황을 고려해야 하기에 핑계처럼 들리겠지만 양해 부탁드린다. 분명히 돌아올 것이고, 때로는 여러분 마음에 들지 않을 수도 있지만, 최선을 다하겠다"고 말했다.
특히 RM은 방탄소년단 해체 가능성까지 언급해 팬들을 놀라게 했다. 그는 "'팀을 해체하거나 활동을 중단하는 게 나을까?' 그런 생각을 수만 번 해봤다. 하지만 지금 팀을 지속하는 이유는 멤버들 간의 사랑과 팬들에 대한 존중 때문"이라고 강조했다.
마지막으로 RM은 "여러분을 사랑한다는 거. 꼭 알아주셨으면 좋겠다. 그게 다 돌아오지 않더라도 저는 제 방식대로 사랑하겠다"라고 팬들을 향한 애정을 드러냈다.
한편, 방탄소년단은 지난 2022년 진의 입대를 시작으로 군백기를 맞았으며, 지난 6월 슈가의 소집해제를 끝으로 전 멤버가 국방의 의무를 마쳤다. 내년 봄 완전체 컴백을 앞두고 있어 팬들의 관심이 집중되고 있다.
