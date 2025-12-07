안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기…

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 안선영이 치매를 앓는 어머니를 위해 노래를 부르며 끝내 눈물을 쏟았다.
6일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'은 '쇼호스트 가왕전' 특집으로 꾸며져 염경환, 동지현, 김지혜&김혜린, 안선영, 이민웅, 이찬석 등 6팀이 무대에 올랐다.
이날 MC 이찬원이 "캐나다에 거주 중이신데, '불후의 명곡' 출연을 위해 귀국하셨다고 들었다"고 묻자, 안선영은 "14시간 비행기를 타고 왔다"며 "저는 다른 분들과 출연 의미가 조금 다르다. 많은 분들이 시청자들에게 즐거움을 드리기 위해 나오셨다면, 저는 단 한 사람을 위해 나왔다. 어머니가 편찮으시다"고 털어놓았다.
그는 "어머니가 치매 진단을 받은 지 7년이 됐다. 작년에는 뇌졸중으로 쓰러지신 뒤 인지 기능이 더 많이 떨어졌다"며 "저를 가끔 못 알아보실 때도 있다"고 말하며 울컥한 마음을 드러냈다.
이어 "정말 신기한 건, 하루 종일 목욕도 시키고 손톱도 다듬고 염색까지 해드려도 금방 잊어버리신다. 그런데 차에서 음악을 틀면 좋아하시던 노래는 따라 부르신다"며 "어머니가 이 프로그램을 너무 좋아하시고, 평생 기억될 순간이 될 것 같아 용기를 냈다"고 출연 이유를 밝혔다.
또 "집안에 아픈 사람이 있으면 모두 마음이 힘들지 않냐. 그래서 이번 무대는 EDM 버전으로 밝고 신나게 편곡했다. 안선영답게 해보고 싶었다"고 덧붙였다.
그는 "엄마는 본인이 아픈 걸 잘 모르시니, 제가 울면 당황하신다. 오늘은 엄마 앞에서 울지 않는 게 목표"라며 "엄마, 끝까지 잘 지켜봐 줘. 우리 건강만 하자"고 말했다.
무대에 오르기 전 그는 "엄마가 이 순간을 단 1초라도 기억해준다면, 한국까지 날아온 보람이 있을 것 같다"며 "끝까지 울지 않고 씩씩하게, 엄마가 웃으실 수 있도록 신나게 노래해보겠다"고 다짐했다.
이날 안선영은 객석에 앉은 어머니를 바라보며, 어머니의 애창곡 '빗속의 여인'을 힘차게 열창했다. 신나는 리듬과 서정적인 가사 속에 관객들의 박수와 환호가 이어졌고, 어머니는 즐거운 듯 미소를 지었다. 이를 본 안선영은 눈물을 꾹 참고 무대를 이어갔다.
무대를 마친 뒤 그는 결국 참아온 눈물을 터뜨리며 "엄마가 너무 좋아하신다"고 오열했다. 이어 "엄마, 딸 예뻤어? 오늘 꼭 기억해줘. 건강만 하자"며 진심을 전했다.
