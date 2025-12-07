방탄소년단 완전체 컴백 앞두고…리더 RM "해체 생각 수만번"[SC이슈]

방탄소년단 RM. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 내년 봄 예정된 완전체 컴백을 앞두고 팀의 방향성과 준비 과정에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

RM은 지난 7일 팬덤 플랫폼 위버스 라이브에서 "해체를 하는 게 나을까, 팀을 중단하는 게 나을까 그런 생각을 몇만 번도 해봤다"고 고백했다.

방탄소년단은 지난해 맏형 진과 제이홉을 시작으로 올해 RM, 뷔, 지민, 정국, 슈가까지 모든 멤버가 병역 의무를 마친 상태다.

RM은 "지금 이 팀을 지속하는 것은 멤버들끼리의 사랑이 있고, 이 라이브를 보고 계신 여러분에 대한 사랑과 존중이 있기 때문"이라고 말했다.

새 앨범 작업과 관련해서는 "앨범은 거의 되어 가고 있고 연습도 어제 다 같이 했다. 콘텐츠 촬영도 하고 있고 매일 연습 중"이라며 "잘 준비해서 보여드리겠다"고 약속했다.

군 복무 직후가 아닌 내년 컴백을 택한 이유에 대한 팬들의 의문에도 간접적으로 답했다. RM은 "왜 2025년 하반기를 날렸느냐고 하시는데, 저희도 날리고 싶지 않았다. 저도 전역 후 활동하고 싶었지만 말씀드릴 수 없는 사정이 있었다"고 답했다.

또 "마지막 콘서트가 2022년 10월이니까 벌써 3년이 넘었다. 당장 공연하고 싶지만 준비가 많이 필요했다"고 설명했다.

그러면서 "저희는 12월에도 연습하고 촬영할 것이다. 이제 (컴백이) 얼마 남지 않았다. 오래 기다리게 해 송구하지만 분명 돌아올 것이다. 잘해보겠다"고 재차 강조했다.


최근 일부 멤버를 둘러싼 사생활 논란 등을 의식한 듯한 발언도 했다. RM은 "맨날 카메라 앞에만 있는 삶을 살고 인생을 살지 않으면 그 사람의 노래에 향기가 없을 것"이라며 "멤버들도 놀고 한 사람의 인간이 돼야 좋은 콘텐츠가 나온다. 저희는 결함이 많고 부족하지만 그 '우당탕탕함'이 우리가 만드는 것에 일조하리라 믿는다"고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

