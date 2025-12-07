이이경, 얼마나 억울했으면…시상식 수상소감서 의미심장 발언[SC이슈]
|이이경. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경이 공식 석상에서 최근 사생활 루머 후폭풍과 관련한 심경을 공개적으로 밝혔다.
이이경은 지난 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025)'에서 베스트 초이스상을 수상한 뒤 "최근 저에게는 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다"며 최근 사생활 논란으로 마음고생한 근황을 털어놨다.
이어 "용의자가 회사 메일로 사죄와 선처를 요청하고 있는데 무조건 잡는다"고 강조하며 강경 대응 의지를 드러냈다.
자신이 출연하던 MBC '놀면 뭐하니?'에서 하차하게 된 것을 간접적으로 언급하기도 했다. 이이경은 "'SNL 코리아' 보고 있나. 나 이제 목요일 쉰다"고 말하며 매주 목요일 녹화하는 '놀면 뭐하니?'를 에둘러 말했다.
그러면서도 함께 고정 출연한 "하하 형, 주우재 형 보고 싶다"고 덧붙였다. 다만, 다른 고정 출연자인 유재석은 언급하지 않았다.
이이경은 지난 10월 한 온라인 폭로로 사생활 루머에 휘말렸다. A씨는 자신이 독일인이라며 소셜미디어 메시지와 사진을 게시했고, 이이경을 당사자로 지목했다.
소속사 상영이엔티는 A씨 및 유포자들을 "허위 사실 유포 및 명예훼손" 혐의로 고소했으며, 이이경 역시 직접 고소장을 제출했다고 밝혔다.
그러나 해당 논란은 '놀면 뭐하니?' 하차 권유와 프로그램 제작진과의 갈등으로 번지며 후폭풍이 이어졌다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
