"누나라는 말에 처음으로 '현타'"…김무진 "누나라고 하는 것 싫어?"→구본희, 현실 자각 타임왔다(누난내게여자야)

기사입력 2025-12-07 11:09


"누나라는 말에 처음으로 '현타'"…김무진 "누나라고 하는 것 싫어?"→…

[스포츠조선 고재완 기자] '누난 내게 여자야'에서 김무진과 김상현, 두 연하남의 직진 고백에 고민이 많아진 누나 구본희의 모습이 포착된다.

8일 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 구본희와 김무진이 각자 복잡한 감정에 휩싸인다. 무진은 자신이 호감을 표현한 본희에게 김상현이 호감을 갖고 있다는 사실을 알게 된 뒤, 낮에 두 사람이 어떤 대화를 나누었을지 궁금해했다. 결국 무진은 본희를 찾아가 대화를 청하며 "저도 데이트하고 싶었는데 계속 못 나가고 있다"라며 아쉬움을 표현했다.

이어 무진은 "궁금한 사람 있냐"라며 본희의 속마음을 캐물었지만, 본희는 쉽게 대답하지 못하며 말을 아꼈다. 그러자 무진은 "연하우스 들어와서 첫인상부터 관심 가는 사람이 본희 씨 말고는 없었다. 운이 좋았다. 처음 카페에 온 것도 본희 씨, 첫 데이트한 것도 본희 씨였다. 나는 운명이란 게 있다고 생각한다"라며 거침없이 호감을 표현했다. 이를 지켜보던 황우슬혜는 "여자로서 저런 남자 만나고 싶다"라며 무진의 박력(?)에 반했다. 장우영도 "지금 상현 씨 때문에 마음이 급할 법도 한데 여유롭다. '운이 좋았다'는 말도 참 흔한 멘트인데 고백처럼 들리게 한다"라며 감탄했다.


"누나라는 말에 처음으로 '현타'"…김무진 "누나라고 하는 것 싫어?"→…
한편 무진이 "'누나'라고 하는 거 싫어요?"라며 호칭을 언급하자, 본희는 "이름 부르는 게 좋은 것 같다"라고 답했다. 이에 한혜진은 "'누나' 싫어"라며 본희의 반응에 공감했지만, 황우슬혜는 "'누나' 좋아"라고 반박하며 누나들 사이에서도 취향이 갈렸다. 수빈은 "당연히 '누나'라고 해야 하지 않나요?"라며 '누나파' 입장을 냈지만, 장우영은 "상대가 편한 쪽으로 다 가능해요"라며 '맞춤형'임을 어필했다. 반면 본희는 "'누나'라는 말에 처음으로 현실감이 들었다. 마냥 좋고 즐거웠는데, 처음으로 무진 님한테 생각이 많아졌다. 나이를 알았을 때 괜찮을까?"라며 고민을 드러냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

2.

‘불명예 퇴장’ 조진웅, SBS ‘갱단과의 전쟁’ 내레이션 전면 삭제된다

3.

이이경·조세호 논란 불똥 튄 유재석 “짐승만도 못한 사람도 있어” 의미심장 발언

4.

[SC이슈] “너흰 그렇게 잘 살았냐” 가수 이정석, 은퇴 선언 조진웅 두둔 논란

5.

사고는 양준혁이 치고 수습은 19살 어린 아내가...전현무 "방신 아니고 망신"

연예 많이본뉴스
1.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

2.

‘불명예 퇴장’ 조진웅, SBS ‘갱단과의 전쟁’ 내레이션 전면 삭제된다

3.

이이경·조세호 논란 불똥 튄 유재석 “짐승만도 못한 사람도 있어” 의미심장 발언

4.

[SC이슈] “너흰 그렇게 잘 살았냐” 가수 이정석, 은퇴 선언 조진웅 두둔 논란

5.

사고는 양준혁이 치고 수습은 19살 어린 아내가...전현무 "방신 아니고 망신"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 심판이 망쳤어!" 中FA컵 우승 실패 허난의 억까, 팬 반응은 '싸늘'

2.

"태극전사 언제나 한계 넘어왔다" 정몽규 회장, 북중미월드컵 '응원 기적' 메시지…역대급 '꿀조' 홍명보 감독 "쉬운 상대는 없어"

3.

"리버풀이 날 버스 밑으로 던졌다" 3연속 벤치 살라, 결국 참지 못하고 '폭탄 투하→이적 암시'…"내가 이 팀의 문제인가? 용납 못해"

4.

"ML 118억 거절하고 왜 여기에?" 일본 감독도 놀랐던 투수, 이제 한국에서 뛴다

5.

꿈의 3000안타 도전이 가능해보인 유일한 레전드, 그의 미래가 심상치 않다...FA 미아 위기인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.