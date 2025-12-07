"누나라는 말에 처음으로 '현타'"…김무진 "누나라고 하는 것 싫어?"→…

[스포츠조선 고재완 기자] '누난 내게 여자야'에서 김무진과 김상현, 두 연하남의 직진 고백에 고민이 많아진 누나 구본희의 모습이 포착된다.
8일 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 구본희와 김무진이 각자 복잡한 감정에 휩싸인다. 무진은 자신이 호감을 표현한 본희에게 김상현이 호감을 갖고 있다는 사실을 알게 된 뒤, 낮에 두 사람이 어떤 대화를 나누었을지 궁금해했다. 결국 무진은 본희를 찾아가 대화를 청하며 "저도 데이트하고 싶었는데 계속 못 나가고 있다"라며 아쉬움을 표현했다.
이어 무진은 "궁금한 사람 있냐"라며 본희의 속마음을 캐물었지만, 본희는 쉽게 대답하지 못하며 말을 아꼈다. 그러자 무진은 "연하우스 들어와서 첫인상부터 관심 가는 사람이 본희 씨 말고는 없었다. 운이 좋았다. 처음 카페에 온 것도 본희 씨, 첫 데이트한 것도 본희 씨였다. 나는 운명이란 게 있다고 생각한다"라며 거침없이 호감을 표현했다. 이를 지켜보던 황우슬혜는 "여자로서 저런 남자 만나고 싶다"라며 무진의 박력(?)에 반했다. 장우영도 "지금 상현 씨 때문에 마음이 급할 법도 한데 여유롭다. '운이 좋았다'는 말도 참 흔한 멘트인데 고백처럼 들리게 한다"라며 감탄했다.
한편 무진이 "'누나'라고 하는 거 싫어요?"라며 호칭을 언급하자, 본희는 "이름 부르는 게 좋은 것 같다"라고 답했다. 이에 한혜진은 "'누나' 싫어"라며 본희의 반응에 공감했지만, 황우슬혜는 "'누나' 좋아"라고 반박하며 누나들 사이에서도 취향이 갈렸다. 수빈은 "당연히 '누나'라고 해야 하지 않나요?"라며 '누나파' 입장을 냈지만, 장우영은 "상대가 편한 쪽으로 다 가능해요"라며 '맞춤형'임을 어필했다. 반면 본희는 "'누나'라는 말에 처음으로 현실감이 들었다. 마냥 좋고 즐거웠는데, 처음으로 무진 님한테 생각이 많아졌다. 나이를 알았을 때 괜찮을까?"라며 고민을 드러냈다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com