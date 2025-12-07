'소년범 인정' 조진웅 은퇴에.."생매장 당하지 말고 일어서길" 서울대 교수 옹호
[스포츠조선 이게은기자] 배우 조진웅이 소년범 논란으로 은퇴를 선언한 가운데, 한인섭 서울대 로스쿨 명예교수가 "생매장 당하지 않고 우뚝 서길"이라는 입장을 밝혔다.
7일 한인섭 교수는 "조진웅의 경우 청소년 시절에 잘못을 했고 응당한 법적 제재를 받았다. 청소년 범죄에 대해서는 처벌을 하면서도 교육과 개선의 가능성을 높여서 범죄의 길로 가지 않도록 한다. 이게 소년사법의 특징이다. 소년원이라 하지 않고 학교라는 이름을 쓰는 것도 그 이유 때문"이라고 전했다.
이어 "그 소년이 어두운 과거에 함몰되지 않고 수십 년간 노력하여 사회적 인정을 받는 수준까지 이른 것은 상찬받을 것이다. 지금도 어둠 속에 헤매는 청소년에게도 지극히 좋은 길잡이고 모델일 수 있다. 자신의 과거 잘못을 내내 알리고 다닐 이유도 없다. 누구나 이력서, 이마빡에 주홍글씨 새기고 살지 않도록 만들어낸 체제 속에 우리는 살고 있다"라고 덧붙였다.
한인섭 교수는 특히 "누군가 어떤 공격을 위해, 개인적 동기든 정치적 동기든 선정적 동기든, 수십년 전의 과거사를 끄집어내어 현재의 성가를 생매장시키려 든다면, 사회적으로 준엄한 비난을 받아야 할 대상은 그 연예인이 아니라 그 언론"이라며 조진웅의 소년원 과거를 보도한 매체를 비판해 눈길을 끌었다.
그러면서 "이런 생매장 시도에 조진웅이 일체 활동을 중단하겠다는 건 아주 잘못된 해결책이다. 그런 시도에는 생매장 당하지 않고 맞서 일어나는 모습으로 우뚝 서야 한다", "도전과 좌절을 이겨내는 또 하나의 인간상을 그에게서 보고 싶다"라며 조진웅에게 안타까움을 드러냈다.
한편 조진웅은 소년범 출신 논란이 불거진 하루 만인 지난 6일 은퇴를 선언했다. 디스패치는 조진웅이 고등학교 재학 시절, 차량 절도와 성폭행 등 범죄를 저질러 소년원에 송치됐다고 보도한 바. 이후 조진웅 측은 "배우에게 확인한 결과, 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"라면서도 성폭행은 무관하다고 밝혔다.
