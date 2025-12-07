조세호 '조폭 친분설', 추가 폭로 나왔다…"오랜 친구 사이, 인정하길"[SC이슈]

기사입력 2025-12-07 11:22


조세호. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 개그맨 조세호의 '조폭 친분설'을 주장한 폭로자가 추가 폭로를 예고하며 논란이 확산되고 있다.

폭로자 A씨는 5일 자신의 SNS에 "제가 올린 글들로 조세호가 많이 곤란해질 것"이라며 "최 씨와 인맥이 있는 공직자, 연예인, 인플루언서들의 관계를 알고 있다"고 주장했다.

A씨는 조세호가 과거 경남 거창 지역 조직폭력배 최 모 씨와 최소 10년간 친분을 유지했다며 단순한 지인 관계라는 조세호 측 설명을 반박하고 있다.

A씨는 "연예인도 사람이기에 조폭과 술자리 정도 이해한다"면서도 "대중에게 모범을 보여야 할 공인이 조직폭력배와 10년간 단순 지인이라니 말이 안 된다"고 했다. 이어 "최 씨는 불법 도박 세탁으로 부를 축적한 인물인데, 오랜 친분이 있으면서도 몰랐다는 건 말이 되지 않는다"며 의혹을 거듭 제기했다.

또 "조세호가 결혼 전 현재 아내에게 최 씨를 소개하고 그의 집에서 술자리를 한 사진이 있다"며 "단순 지인이라고 계속 주장한다면 공개하겠다"고 말해 추가 폭로 가능성도 열었다.

그러면서 "그냥 오랜 친구라고 인정하라"며 "강남 일대에도 두 사람이 '호형호제'한 사실이 알려져 있다"고 덧붙였다.

최근 불법 범죄 제보를 다루는 SNS 계정에는 "조세호가 고가 선물을 받고, 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈를 홍보했다"는 내용과 함께 조세호와 최 씨가 포옹하는 사진이 게시됐다.

논란이 커지자 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 5일 "A씨 주장 모두는 개인적 추측이며 사실이 아니다"라고 반박했다. 소속사는 "조세호가 최 씨로부터 금품을 받았다는 주장도 허위"라며 "A씨를 상대로 허위사실 적시 명예훼손 및 업무방해 혐의로 민형사 대응을 검토 중"이라고 밝혔다.


그 후 A씨는 "게시물을 일단 내렸다가 정리 후 다시 올리겠다"며 "지금 검경에서 내 신상을 털고 있다. 범죄자는 내가 아닌데도 돈의 힘이 무섭다. 그래도 굴복하진 않겠다"고 남겨, 해당 공방은 계속될 것으로 보인다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

