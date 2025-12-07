조세호 '조폭 친분설', 추가 폭로 나왔다…"오랜 친구 사이, 인정하길"…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 개그맨 조세호의 '조폭 친분설'을 주장한 폭로자가 추가 폭로를 예고하며 논란이 확산되고 있다.
A씨는 "연예인도 사람이기에 조폭과 술자리 정도 이해한다"면서도 "대중에게 모범을 보여야 할 공인이 조직폭력배와 10년간 단순 지인이라니 말이 안 된다"고 했다. 이어 "최 씨는 불법 도박 세탁으로 부를 축적한 인물인데, 오랜 친분이 있으면서도 몰랐다는 건 말이 되지 않는다"며 의혹을 거듭 제기했다.
최근 불법 범죄 제보를 다루는 SNS 계정에는 "조세호가 고가 선물을 받고, 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈를 홍보했다"는 내용과 함께 조세호와 최 씨가 포옹하는 사진이 게시됐다.
논란이 커지자 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 5일 "A씨 주장 모두는 개인적 추측이며 사실이 아니다"라고 반박했다. 소속사는 "조세호가 최 씨로부터 금품을 받았다는 주장도 허위"라며 "A씨를 상대로 허위사실 적시 명예훼손 및 업무방해 혐의로 민형사 대응을 검토 중"이라고 밝혔다.
그 후 A씨는 "게시물을 일단 내렸다가 정리 후 다시 올리겠다"며 "지금 검경에서 내 신상을 털고 있다. 범죄자는 내가 아닌데도 돈의 힘이 무섭다. 그래도 굴복하진 않겠다"고 남겨, 해당 공방은 계속될 것으로 보인다.
