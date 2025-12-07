‘이무송♥’ 노사연, 첫 고백 “딸 입양할 뻔..못 데려온 것 지금도 후…

‘이무송♥’ 노사연, 첫 고백 “딸 입양할 뻔..못 데려온 것 지금도 후회”

기사입력 2025-12-07


[스포츠조선 박아람 기자] 가수 노사연이 과거 딸 입양을 고민했던 사연을 처음으로 털어놨다.

지난 6일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 '그 아버지에 그 아들'을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 노사연은 "방송에서 처음 이야기하는 거다"라고 말문을 열며 "제가 아들을 자연 임신으로 낳고 둘째 소식을 7년 동안 기다렸다. 그런데 애가 안 생겨서 인공수정을 시도 해봤는데 실패했다"고 고백했다.

이어 "이무송이 봉사활동을 다니는데 어느 날 '딸 한 명 입양할까?'라고 묻더라. 남편이 딸을 정말 갖고 싶어 했다. 다니는 시설에 아이가 있는데 눈에 밟힌다며 나의 동의를 물었다. 그때 나한테 엄청 잘해줬었다"고 당시를 떠올렸다.

하지만 노사연은 쉽게 결정을 내릴 수 없었다. 그는 "내가 아들을 늦게 낳아서 우리 아들도 내 손에 안 키우고 지금 유모 할머니에게 키우고 있는데, 내 자식도 내가 못 보는 와중에 어떻게 낳지 않은 자식에게 사랑을 줄 수 있을지 의문이었다. 그리고 그게 너무 두려웠다"고 털어놨다.

심지어 시어머니까지 "함께 입양을 해보자"고 설득했을 정도로 고민이 깊었다고.

노사연은 "결국 아이를 보러 봉사활동 장소에 직접 방문했었다. 아이가 예쁘긴 예쁜데 입양할 마음이 들지 않았다. 정말 심각하게 고민했었다"고 말했다.

그는 이어 "그때는 내가 미성숙했다. 지금 같았으면 입양했을 거다. 그때가 우리 아들이 7~8살 때였다. 입양하기 딱 좋은 타이밍이었다"며 아쉬움을 전했다.


이 이야기를 들은 주영훈이 "살다보면 입양해서 내 아이다 이런 생각이 안 든다. 친자식과 마찬가지다"라고 했고, 노사연도 "맞다. 키우는 정이 정말 대단하다"라고 동의했다.

그러면서 "너무 아쉬운 게 그때 딸을 입양하지 않은 게 후회가 된다. 나중에는 입양해볼까라는 말을 해봤는데 그 아이는 이미 다른 가정으로 떠났다고 했다"고 놓쳐버린 인연을 안타까워했다.

진행자 김용만은 "아이한테 충분한 사랑을 줄 수 있을 지 자신이 없었던 거다"라고 공감했고, 노사연은 "그렇다"라며 고개를 끄덕였다.

